Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

Ocak ayına sayılı günler kala ülke genelinde zam çalışmaları devam ediyor. Emekli, memur, asgari ücretli ve bu oranlardan zam alacak olan tüm vatandaş Ocak ayı zam açıklamalarını ve hesaplamalarını yakından takip ediyor. Memur için toplu sözleşme farkı zammı ile birlikte yapılacak olan zam oranına istinaden emeklinin refah payı beklentileri devam ediyor. Asgari ücret ile alakalı çalışmalar da Aralık ayında başlayacak. Beklentiler yüksek seyrederken, zam oranı ile alakalı olarak yüzde 25 oranı konuşuluyor. Bu zam açıklamalarına istinaden kurum ve kuruluş zamları da yakından rakip ediliyor. Belediye seçimleri sebebiyle verilen vaatlerin de tutulması adına çalışmalar tam sürat devam ederken, bu kapsamda belediye başkanları ve bağlı bulunulan sendikaların da çalışmaları ve Toplu İş Sözleşmeleri gün gün açıklanmaya devam ediyor.

BELEDİYE ZAMLARI AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde alınan bir kararda maaşlara yÜzde 40 zam yapıldığı belirtildi. Bayrampaşa Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda, işçilere yüzde 40 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tarafından imzalanan protokol akabinde çalışanlara ve kamuoyuna bilgilendirme sunuldu. Böylece 3 yıllık Toplu İş Sözleşmesi ile resmiyet kazanmış oldu.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ TOPLU İŞ GÖRÜŞMESİ İMZALANDI

İmzalanan sözleşme akabinde açıklama yapan Başkan Hasan Mutlu, "Biz her daim emekten ve emekçiden yanayız" ifadelerini kullanırken, refahın sağlanması adına tüm çabalarını sarf ettiklerini sözlerine ekledi.

Hizmet-İş Sendikası ve belediye yetkilileri arasında geçen toplantı akabinde merakla beklenen sonuç, belediye çalışanları tarafından memnuniyetle karşılandı. Asgari ücrete beklenen yüzde 25 zam oranı açıklaması akabinde belediye çalışanları, yüzde 40 zam alacağından mütevellit memnuniyetlerini dile getirdi.