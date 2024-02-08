Yeni zam sözleşmesi! Yüzde 72-120 zamlı ödemeler 15 Şubat'ta başlayacak!

Ülke geneli zam açıklamaları devam ediyor. Yapılan bir zam açıklamasında daha yüzde 120 zam açıklandı

Yeni zam sözleşmesi! Yüzde 72-120 zamlı ödemeler 15 Şubat'ta başlayacak!
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2024 yılı zam açıklamaları ile devam ediyor. Maaş zamları ve ürün ile hizmet zamları paralel olarak artış gösterirken, vatandaşın aldığı zamlı maaş, ürün zamları ile tükeniyor. Hal bu iken hükümet asgari ücret, memur ve emekli maaşına toplu sözleşme zammı ile refah payı zammı uygulaması devreye sokarken, gerek özel sektör gerek kurum kuruluşlar, belediyeler de personele enflasyonun çok üstünde oran açıklaması yapıyor.

Özellikle de belediyelerin sendikalar ile düzenlenen toplu iş görüşmeleri sonrasında zam oranı açıklamaları personelin refahını arttırıyor. Bir de seçim senesi olması sebebiyle bu zamlar, çalışanın cebini dolduracak miktarda hesaplanıyor. Belediyeler Şubat ayının ortasına girdiğimi şu günlerde de zam açıklamalarına devam ediyor. Yüzde yüz üzerinde yapılan zamlara ek olarak enflasyonun bir tık üzerinde anlaşma da sağlanabilmekte. Bu kapsamda alışan kimi zaman zam karşısında mutlu olurken, kimi zaman da hayal kırıklığı ile karşılaşabilmekte.

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YEŞİLYURT BELEDİYESİ ZAMMI

Son olarak açıklanan maaş zammı Yeşilyurt Belediyesi tarafından gerçekleşti. Yeşilyurt Belediyesi tarafından kadrolu personele yapılan zam ile birlikte taşeron çalışana da zam açıklaması yapılırken sosyal desteklere de güncelleme getirildiği belitrildi. Yeşilyurt Belediye yetkilileri ve bağlı bulunulan sendika ile varılan anlaşma kapsamında belediye çalışanlarına yapılan zam oranı yüzde 120'ye kadar ulaştı.

Taşeron işçiye yüzde 72 zam ve kadrolu elemana da yüzde 120 zam yapıldığı belirtilirken en düşük işçi maaşının yüzde 120 olmasına karar verildiği belirtildi.

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BELEDİYE ZAM AÇIKLAMALARI DEVAM EDİYOR

Şubat ayında da belediyelerin yaptığı zam açıklamaları devam ediyor. Yapılan anlaşmalar karşılığında Şubat ayının 15'inden itibaren zamlı maaşların alınacağı da açıklanmış bulunuyor. Yapılan zamlar, gerek belediye yetkilileri tarafından gerekse de bağlı bulunulan sendika tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşılıyor.

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