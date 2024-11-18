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Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Altın fiyatlarındaki son düşüş, yatırımcıları endişelendiriyor. İslam Memiş, yıl sonu fiyat artışlarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 09:13
Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Yılın Son Fırsatı Geliyor!

Altın fiyatlarının son iki ayda en düşük seviyelerini görmesi, yatırımcıları endişeye sevk etti. Ekonomist İslam Memiş, yaptığı açıklamada, tarih vererek yatırımcıları uyardı. Son iki hafta içerisinde gram altın fiyatlarının 230 lira birden değer kaybetmesiyle birlikte, yatırımcıların aklında birçok soru belirdi. Peki, altın fiyatları düşmeye devam edecek mi? Altın ne zaman yükselecek? İşte bu soruların yanıtları ve Memiş'in dikkat çeken uyarıları.

Yıl Sonu Altın Fiyatları

Yatırımcıların gözünden düşmeye başlayan altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulunan Memiş, bu düşüşün yalancı bahar olduğuna dikkat çekti. TV100'de yayımlanan açıklamasında, "Ben mevduat faizlerinin orta ve uzun vadede yatırımcısına kazandırmasını şahsen beklemiyorum" diyen Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün kısa süreceğini kaydetti. Aralık ayında fiyatların yükselebileceğini öngördüğünü belirtti.

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Mevduat Faizlerinin Etkisi

Memiş, altın fiyatlarındaki kayıpların, bankalarda ortalama mevduat faizinin %50'nin üzerinde olmasından kaynaklanabileceğini ifade etti. Bankalar bu oranı kampanyalarla daha da artırmakta.

Aralık Ayı Kritik Öneme Sahip

Memiş’e göre, Aralık ayında altın fiyatlarında önemli bir hareketlilik yaşanacağı öngörülüyor. Altın fiyatlarında yılsonu uyarısını "Yılın son fırsatlarını değerlendirmek için acele etmemek gerek. Piyasalarda görülen bu düşüş, alım yapmak için bir fırsat olabilir" sözleriyle dile getiren uzman, vatandaşların dikkatli olmasını gerektiğini de vurguladı. (Bu bilgiler yalnızca uzman görüşünü yansıtmaktadır ve yatırım tavsiyesi değildir.)

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