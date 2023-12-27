Yılbaşı ikramiyesi müjdesi verildi! 8 Ocak’ta 2-3 maaş hesaplara yatacak

Emekliye her sene dini bayramlarda ikramiye ödemesi yapılıyor. Geçtiğimiz sene 1000 Tl olarak ödenen ikramiye ödemesi 2023 yılında 2.000 TL olarak ödenirken, Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle emekliye ödül mahiyetinde 3. bir ikramiye ödemesi müjdesi verilmişti. Çalışmayan emekliye 5 bin lira ikramiye ödemeleri tamamlanırken, çalışan emekliye de bu hafta içinde hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Emekli ikramiyesinin yanı sıra ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel şirketler de çalışanı başarıya teşvik etmek amacıyla ikramiye ödemesi verebiliyor.

YENİYIL İKRAMİYESİ AÇIKLANDI

Çalışan motivasyonunu arttırmak, işgünü sağlamak ya da performansların kutlanması adına işveren tarafında belirlenen miktarda ikramiye ödemeleri sağlanabiliyor. İkramiyeler genel olarak yılbaşı- yılsonu ya da bayramlarda verilebiliyor. Bir nevi hem işveren hem de çalışan için kazan-kazan durumu yaratan ödüllendirme sistemi olarak bilinen ikramiyeler cepleri doldurabiliyor. İşveren, şirket ya da kurumlar özel günlerde sağladıkları ikramiyeler ile alakalı açıklama yapıyor. Yeni yıl sebebiyle yüklü miktarda ikramiye ödemesi yapacağını açıklayan bir kurum da TYH olarak geçtiğimiz gün ortaya çıkmış bulunuyor.





2023 yılında rekor promosyon anlaşmasına imza atan, zamlar konusunda da cömert zam oranlarını çalışanlarına sunan THY, 2024 yılında da çalışanlarını ödüllendirecek. THY’nin tüm çalışanları, 8 Ocak 2024’te maaşlarına ek olarak statüsüne göre miktarı belirlenen ikramiye ödemesi alacak.

THY YILBAŞI İKRAMİYESİ

THY tarafından yapılan açıklamada tüm çakışan personele 2 maaş ikramiye verileceği belirlenirken, kabin ve kokpitte görev yapanlara 3 maaş, TGS çalışanlarına ise 40 bin lira ikramiye ödemesi yapacak.

Bilindiği üzere TGS, THY'nin ortaklaşa olarak çalıştığı şirket ve öyle ki THY'nin yüzde 50 iştiraki olarak biliniyor.