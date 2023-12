Yılbaşına özel kampanyada müşteriye özel kredi faiz oranı 0,99'a düştü!

ON Dijital İhtiyaç Kredisi adı altında başlatılan kredi kampanyasında yeni müşteriye 0,99 faiz oranı ile kredi imkanı sağlanıyor. Şubeye gitmeden ON Plus müşterisi olan bireye özel olarak sunulan kredi kampanyasında faiz oranı 0.99 olarak belirlenmişken, limit olarak da 20.000 TL olrak belirlenmiş bulunuyor.

Gerek kamu gerekse de özel bankalar, dijitalleşmeye yolunda yeni müşteri edinemek için bir çok kampanya düzenliyor. Özellikle de düşük faizli kreci kampanyaları ve faizsiz nakit avans destekleri dikkat çekiyor. Müşterinin acil nakit ihtiyacını karşılayan bu ödemeler, taksitle geri ödeme imkanı sağlarken, geri dönüşümde de aynı miktarda ödenmesini sağlıyor.

Yılbaşı öncesinde bir çok banka kampanyalarında sona gelindiğini açıklamış bulunuyor. Faizsiz kredi destekleri bu kapsamda dikkatleri üzerine topluyor.ON Plus'ta yılbaşı kampanyası adı altında başlattığı kredi kampanyasında son demlere girildiğini açıklamış bulunuyor. Banka tarafından sunulan kampanya kapsamında 12 ay vade ile 0,99 faizli 20,000 TL acil nakit destek verileceği açıklanırken, müşterinin kredi vadesi olarak 36 ay vade tercihlerine de 3.25- 3.50 faiz imkanı veriyor.





Bankacılık sektöründe tanınan finansör olmak adına bir çok tanıtıcı kampanya düzenleyen ON Plus, yılbaşına özel faiz imkanları ile dikkatleri üzerine topluyor. Yeni yıla sayılı günler kala bankalar harekete geçmiş, müşteri portföyünü arrtırmak ve müşteri memnuniyetini sağlamak adına kampanyalarını ay başı itibari ile açıklamış bulunuyor.

ON PLUS DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

On Plus tarafından açıklaması yapılan kredi kampanyası uzun vadeli kredilerde de ortalamanın altında destek sağlıyor. 1700+ KKB skoruna sahip bireylere sunulan 12 ayda ödenecek olan kredi kampanyasında faiz oranı 0,99 olarak açıklanmış bulunuyor.

Müşteri olduktan sonra 30 gün içinde kredinin kullanılması gerekliliği banka tarafından açıklanmış iken kredi kullanım limitinin 20.000 TL olduğu belirtilmiştir.

Öte yandan mevduat hesabı açtıracak olan müşteriye de 250.000 TL’ye kadar günlük %47 faiz oranı fırsatı sunulmaktadır.