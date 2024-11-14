DOLAR
34,36 -0,02%
EURO
36,26 0,18%
ALTIN
2.814,02 1,02%
BITCOIN
3.132.282,85 -1,23%

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Aralık sonunda toplanacak olan komisyon, yeni asgari ücreti Aralık ayı sonuna kadar açıklayacak ve ilk zamlı maaşlar da Şubat ayının başında alınacak.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:14
Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Asgari ücretle alakalı olarak zam bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz aralık ayında yapılan açıklama kapsamında senede 1 zam modeline geri dönüldüğü ifade edilirken, asgari ücretlinin zam hayali, Ocak ayına kaldı. Aralık sonunda toplanacak olan komisyon, yeni asgari ücreti Aralık ayı sonuna kadar açıklayacak ve ilk zamlı maaşlar da Şubat ayının başında alınacak.  

Merakla beklenen asgari ücret zammı ile alakalı gerek hükümet gerekse de partililer tarafından değerlendirmeler devam ediyor. Hal bu iken asgari ücretli çalışan zam ile alakalı yapılacak ewn ufak bir açıklamaya umut bağlayabiliyor. Son olarak İyi Partili liderden gelen asgari ücret teklifi, çalışanın aklını başından alacağa benziyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında, 2025 asgari ücretine dair önemli açıklamalarda bulunurken, Temmuz ayında yapılmayan zam ile birlikte toplam tutarın 28.000 TL civarında olması gerekliliğini savundu. Türkiye iş gücü piyasasında milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek bu öneri, alım gücü düşmesine karşı önlem amacını güttüğü de ifade edildi.  

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON ÇIKMAZI 

Dervişoğlu, asgari ücretle ilgili yaptığı konuşmada, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranlarına dikkat edilmesi gerekliliğini savunurken, "Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir" ifadelerini sözlerine ekledi.  

ASGARİ ÜCRET 28.000 TL 

Asgari ücret ile alakalı net rakam vererek açıklamasını sürdüren isim, net 28.000 TL olması gerekliliğini açıkladı. 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücretin 28 bin TL altında belirlenmesinin "zulüm" olduğunu belirten isim, Temmuz ayında artı bir zamma tabi tutulması gerekliliğini de savundu.  

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

BAKAN IŞIKHAN’DAN TEMKİNLİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı bütçesi ile alakalı olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalar yaparak, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili süreç hakkında sinyalleri de verdi. Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diyerek, sadece çalışanı değil işverenin de refahının sağlanması gerekliliğini belirtti.  

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Asgari ücret Tespit Komisyonunun Aralık ayı başında ilk toplantısını gerçekleştireceği bilinirken, Ocak ayı gelmeden zam oranı belirecek ve karar kamuoyuna sunulacak. 

 

 


İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek
2
Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor
3
Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?
4
Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?
5
Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek
6
Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek
7
Elektrik ve doğalgazda yeni dönem! O sınır rakamı geçen kat be kat fazla ödeyecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!