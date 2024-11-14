Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

Asgari ücretle alakalı olarak zam bekleyişi devam ediyor. Geçtiğimiz aralık ayında yapılan açıklama kapsamında senede 1 zam modeline geri dönüldüğü ifade edilirken, asgari ücretlinin zam hayali, Ocak ayına kaldı. Aralık sonunda toplanacak olan komisyon, yeni asgari ücreti Aralık ayı sonuna kadar açıklayacak ve ilk zamlı maaşlar da Şubat ayının başında alınacak.

Merakla beklenen asgari ücret zammı ile alakalı gerek hükümet gerekse de partililer tarafından değerlendirmeler devam ediyor. Hal bu iken asgari ücretli çalışan zam ile alakalı yapılacak ewn ufak bir açıklamaya umut bağlayabiliyor. Son olarak İyi Partili liderden gelen asgari ücret teklifi, çalışanın aklını başından alacağa benziyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında, 2025 asgari ücretine dair önemli açıklamalarda bulunurken, Temmuz ayında yapılmayan zam ile birlikte toplam tutarın 28.000 TL civarında olması gerekliliğini savundu. Türkiye iş gücü piyasasında milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyecek bu öneri, alım gücü düşmesine karşı önlem amacını güttüğü de ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON ÇIKMAZI

Dervişoğlu, asgari ücretle ilgili yaptığı konuşmada, asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranlarına dikkat edilmesi gerekliliğini savunurken, "Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir" ifadelerini sözlerine ekledi.

ASGARİ ÜCRET 28.000 TL

Asgari ücret ile alakalı net rakam vererek açıklamasını sürdüren isim, net 28.000 TL olması gerekliliğini açıkladı. 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücretin 28 bin TL altında belirlenmesinin "zulüm" olduğunu belirten isim, Temmuz ayında artı bir zamma tabi tutulması gerekliliğini de savundu.

BAKAN IŞIKHAN’DAN TEMKİNLİ ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı bütçesi ile alakalı olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalar yaparak, asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili süreç hakkında sinyalleri de verdi. Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" diyerek, sadece çalışanı değil işverenin de refahının sağlanması gerekliliğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret Tespit Komisyonunun Aralık ayı başında ilk toplantısını gerçekleştireceği bilinirken, Ocak ayı gelmeden zam oranı belirecek ve karar kamuoyuna sunulacak.



