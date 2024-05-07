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Yoksulluğu tuzla buz edecek: Vatandaşlık maaşı geliyor! Hanelere yeni bayram

Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan ve büyük yankı uyandıran vatandaşlık maaşı projesi, sosyal politikalar açısından tarihi bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 18:25
Yoksulluğu tuzla buz edecek: Vatandaşlık maaşı geliyor! Hanelere yeni bayram

Geçtiğimiz sene açıklanan ve desteklerin en kapsamlısı olarak belirtilen vatandaşlık maaşı ile alakalı adımlar atılmaya devam ediyor. Son günlerde Türkiye'nin gündeminde yer alan ve büyük yankı uyandıran vatandaşlık maaşı projesi, sosyal politikalar açısından tarihi bir dönüm noktası olma potansiyeline sahip. ekonomik zorluk içinde olan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan dar gelirli bireylere yönelik olarak hükümet tarafından Aile Bakanlığı aracılığı ile bir çok destek sağlanıyor. Bu destekler ihtiyaca göre şekilleniyor. 

VATANDAŞLIK MAAŞI GELİYOR

Toplumdaki gelir eşitsizliğinin giderilmesi ve dezavantajlı bireyin gider masraflarının üstlenmesi adına çok sayıda kalemde destek ödemesi yapılıyor. Haneye giren maaşa göre ve hanedeki kişi sayısına göre değişkenlik gösteren bu desteklerin en kapsamlısının Vatandaşlık Maaşı olduğu belirtilmiş bulunuyor.

TT

Haneye giren maaşa göre ödenen vatandaşlık maaşı, en düşük maaşın asgari ücret seviyesine yükselmesini sağlıyor. Geçtiğimiz sene açıklanan ve yeni çalışmaların başladığı proje kapsamında, hak sahibi dar gelirliye destek ödemelerinin kısa sürede tamamlanacağı tahmin ediliyor. Projenin ilk aşamasında 100.000 kişiye maaş verilmesi planlanıyor.

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Proje kapsamının oluşması akabinde bu bahsi geçen ödenen birey sayısının artacağı açıklanırken, projenin tüm ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Maaşın miktarı ve başvuru süreciyle ilgili detaylar ise yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak.

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Yoksulluğu tuzla buz edecek: Vatandaşlık maaşı geliyor! Hanelere yeni bayram

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