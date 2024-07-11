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Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan BİM, her hafta Cuma ve Salı günleri inidirmlerini sunuyor. BİM, her zaman olduğu gibi, 16 Temmuz 2024 tarihinde de şaşırtan bir aktüel ürün kataloğu hazırladı. Bu katalog, fiyatları uygun ve kalitesi yüksek ürünlerle dolu iken böylece müşterilerin bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun seçenekleri sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.07.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:07
Yumuşatıcı 60 TL'den düştü! Şampuan 40 TL, Colgate 39 TL! BİM indirimin dibini sundu

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan BİM, her hafta Cuma ve Salı günleri inidirmlerini sunuyor.  BİM, her zaman olduğu gibi, 16 Temmuz 2024 tarihinde de şaşırtan bir aktüel ürün kataloğu hazırladı. Bu katalog, fiyatları uygun ve kalitesi yüksek ürünlerle dolu iken böylece müşterilerin bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun seçenekleri sunmaya devam ediyor. 

BİM 16 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğunda ceplere hitap edecek ürünler olduğu gibi gözleri dolduracak ve her ihtiyacı da karşılayacak ürünler mevcut. Gıdadan elektronik cihazlara, ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunan katalog, müşterilerin alışveriş deneyimini tamamen farklı bir boyuta taşıyacağa benziyor.

BİM'de Şaşırtıcı Fırsatlar ve Göz Alıcı İndirimler

Bim Salı indirimleri arasında elektronik ürünleri tüketicilerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılarken, aynı zamanda cüzdanlarına da uygun fiyatlara satışa sunulacak. Ayrıca, mutfak eşyaları ve ev dekorasyonu ürünleri, evlerin görünümünü ve güzelliğini artırmak isteyen müşteriler için bir çok alternatif sunacak.

bim

BİM 16 Temmuz 2024 Aktüel Ürün Kataloğu

BİM 16 Temmuz aktüel kataloğunda en çok dikkat çeken ürünler ise gıda ürünleri olarak karşımıza çıkıyor. Sağlık ve lezzeti bir arada barındıran BİM,organik sebzeler, taze meyveler, kaliteli et ve süt ürünleri gibi temel ihtiyaçların hanelere girmesini sağlıyor,

Ayrıca, BİM'in 16 Temmuz 2024 aktüel ürünler kataloğu, kasa arkası ürünleri ile de promosyonlu ürünlerin haneye girmesine olanak tanıyor. Tüketicisinin beklentisini uzun zamandır en yüksek derecede sağlayan BİM, yeni kataloğu indirimleri 16 Temmuz Salı günü başlayacak iken 19 Temmuz Cuma günü biteceği açıklanmış bulunuyor. 

BİM 16 TEMMUZ'DA İNDİRİME GİREN ÜRÜNLER LİSTESİ

Kategoriye göre BİM 16 Temmuz indirimleri şu şekilde;

Bebek bezi, toz deterjan, tuvalet kağıdı, kağıt havlu.

 

Duş jeli, şampuan, streç film.

Yoğurt, tost peyniri, salam, sucuk, köfte.

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Kahvaltılık mısır gevreği, reçel, kefir.

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