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Yüzde 47 zam onayı verildi! Bugünden itibaren vatandaşın o keyfi de elinden alınıyor

Son dakika zam haberleri gelmeye devam ediyor. Gerek enflasyon gerekse de dolar kuru, tüm ödemeleri etkiliyor

Yayın Tarihi: 16.07.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:55
Yüzde 47 zam onayı verildi! Bugünden itibaren vatandaşın o keyfi de elinden alınıyor

Oyunseverlerin en uğrak adresi olan e  en büyük sanal oyun platformlarından biri olan Microsoft'un Xbox Game Pass hizmeti, Türkiye'deki kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratacak zammı açıkladı.  Xbox Game Pass, ürünlerine ortalama yüzde 47 oranında zam yapma kararı aldığını duyururken alınan bu karar özellikle de dolara fiyatının hat safhada yükseldiği özellikle Türk oyunseverler arasında büyük bir tepkiye neden oldu. 

 Xbox Game Pass Fiyatlarına %47 Zam!

Microsoft, geçtiğimiz sene içerisinde Activision Blizzard adlı dev oyun şirketini satın alması akabinde oyun sektöründe olan etkinliğini artırmıştı. Ancak şimdi Xbox Game Pass'in fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar, kullanıcıların cebini ciddi anlamda etkileyeceğe benziyor. Özellikle de artan döviz kurları ve yüksek enflasyon sebebiyle ülkemizde her sektörde olduğu gibi dolar kuru üzerinden alışveriş yapılan oyun sektöründe de büyük zorluklar yaşanmaya devam ediyor.  

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Xbox Game Pass'in en geniş kapsamlı paketi olan Game Pass Ultimate'in yeni fiyatı 209 TL'den 309 TL'ye yükseldi. Bilgisayar oyuncuları için tasarlanan PC Game Pass'in yeni fiyatı ise 159 TL'den 209 TL'ye çıkarıldı. Xbox konsol sahipleri için sunulan Game Pass Core'un yeni fiyatı ise 159 TL'den 175 TL'ye yükseltildi.

Vatandaşın Oyun Keyfi de Elinden Alınıyor

Geçtiğimiz gün yapılan açıklama sonrasında yüksek oranlı zamların bugün itibari ile geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor.  Türk oyunseverler arasında büyük bir hayal kırıklığına sebebiyet veren Xbox Game Pass'in Türkiye'deki fiyatlarının dolar kurundaki artışa paralel olarak sürekli yükseliş gösterdiği bilinirken, sosyal medyada ve oyun forumlarında geniş yankı bulan bu zammın Xbox Game Pass'i adeta eşsiz ve ulaşılmaz hale gelmesine mahal verebileceği tahmin ediliyor. 

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