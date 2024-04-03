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Zamlanan sigara markaları ortaya çıktı! İşte 4 Nisan güncel sigara fiyatları

Belirli marka sigara gruplarına son dakika zam geldi

Yayın Tarihi: 03.04.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 18:42
Zamlanan sigara markaları ortaya çıktı! İşte 4 Nisan güncel sigara fiyatları

31 Mart seçimleri akabinde Sigara fiyatlarına zam geleceği konuşulmaktaydı. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada 1- 10 Nisan tarih aralığında 10 TL zam iddiası ortalığı karıştırmıştı. 

Beklenen zam nihayet açıklandı. Bugün açıklanan zam uygulaması Yarın devreye girecek JTI ve Winston sigara gruplarına yapılan zam ile birlikte yeni güncel sigara fiyatları da açıklandı. Camel 100 gram sarmalık kıyılmış tütün 125 TL'ye yükselirken 4 Nisan itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlar 62 TL ile 73 TL arasında seyredecek.

Yapılan zamın arkasındaki sebebi üretim maliyetlerinin artması ve ötv'deki mevcut Yükseliş olduğu belirtilirken sigara zammını şimdiden sosyal medya ve platformlardan tepkiler gelmeye devam ediyor

ZAMU

ZAMLANAN SİGARA MARKALARI

JTI Grubu: Winston, Camel, Davidoff, Chesterfield, Lucky Strike, Pall Mall

Winston Grubu: Winston XStyle, Winston XS, Winston Blue, Winston Classic

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