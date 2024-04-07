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Zengin olmak isteyene Selçuk Geçer tüyoyu verdi! Parasını buna yatıran yan gelip yatacak

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Yayın Tarihi: 07.04.2024 19:37
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 19:37
Zengin olmak isteyene Selçuk Geçer tüyoyu verdi! Parasını buna yatıran yan gelip yatacak

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Piyasada yaşanan hareketlilikler son hızıyla devam ederken TÜİK ve ENAG tarafından açıklanan enflasyon oranlarının piyasaya yapacağı etki merakla bekleniyor. Yatırımcılar ekonomik dengesizliklerin etkisi altında kalmaya devam ederken Merkez Bankası faiz artırımları da piyasayı etkiliyor. Ekonomist Selçuk Geçer dolar, Euro, altın fiyatlarındaki tahminleriyle sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. 

selçuk geçer yatırım tavsiyeleri

Selçuk Geçer Avrupa'dan gelen faiz indirimi sinyalleri ve Amerika'da yaşanan ekonomik verilerin beklenti üstünde olmasını da değerlendiriyor. Dolar ve Euro kurunda hareketlenme beklenirken Euro dolar paritesinin düşmesi tahmin ediliyor. Ekonomist Selçuk Geçer doların güçleneceğini ve altın fiyatlarında yükseliş olacağını tahmin ediyor. Türkiye'nin dışa bağımlı ekonomik yapısı ile yükselişler birleştiği zaman dolar ve Euro yükselişlerinin devam etmesi fiyat istikrarını da zorlaştırıyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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