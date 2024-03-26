Ziraat Bankası IBAN'ı olan dikkat! 2500 TL bayram harçlığı yattı hemen kontrol edin

Bayram öncesi ihtiyacı olan vatandaşa devlet tarafından destekler ödenmeye devam ediyor. Sosyal medyada ve kimi gazetelerde geçen bilgilerde dar gelirli vatandaşın bayram ihtiyaçlarının karşılanması adına 2500 TL bayram harçlığı öde

Hükümet tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile sosyal yardıma ihtiyacı olan hane geliri belirli tutarın altında yer alan bireylere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Bahsi geçen yardımlar ile alakalı olarak geçtiğimiz hafta başlatıldığı iddia edilen Dar gelirli hanelere sunulan Bayram harçlığı ödemesi kapsamında 2500 liralık sosyal yardım ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.





Yeni başlayan bayram yardımı kapsamında dar gelirli bireylere 2500 liralık sosyal yardım ödemesinin Ziraat Bankası ve PTT hesaplarına aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Yapılan açıklama sonrasında her sene bayramlardan önce dar gelirli bireye ödemesi yapılan bayram harçlığı destekleri kapsamında 2500 TL destek ödemesinin Bayram harçlığı olup olmadığı araştırılıyor. Arama motorlarında Ramazan Bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlamış bulunuyor.

2500 TL BAYRAM HARÇLIĞI

Ramazan ayının ilk yarısı bitmek üzere. Bayrama 2 hafta kadar bir vakit kaldı. Yaklaşan Bayram sebebiyle dar gelirli vatandaşa destek sağlamak amacıyla hükümet tarafından yeni desteklerde araştırılmaya başlandı. Ancak bahsi geçen 2500 TL Bayram harçlığı ödemeleri hali hazırda sosyal yardım alan vatandaşları ilgilendiriyor. Hak sahibi birey Ziraat Bankası hesaplarında 2.500 TL'lik sosyal yardım ödemesini görebiliyor. 2500 lira Bayram harçlığı vatandaşın bayram ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla sağlandığı belirtilmiş bulunuyor.





İhtiyaç sahibi olan haneleri ilgilendiren söz konusu yardım için başvurular başlamış iken gelirleri düşük olan vatandaşların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak değerlendirme sürecine alınması sağlanıyor. Yapılan değerlendirme ile birlikte ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere 2500 TL'lik Bayram harçlığı ödemesi yapılacak.

BAYRAM HARÇLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hükümet tarafından sağlanan yardımlar arasında 81 ili yakından ilgilendiren gelişmeler mevcut. Her birey bağlı bulunduğu kaymakamlık binalarında yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurulması kapsamında değerlendirmeye alınması ile birlikte 2500 TL'lik Bayram desteği ödemesine hak sahibi olabiliyor.