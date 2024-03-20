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Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Ziraat Bankası, Mart ayını müşterilerine jest dolu kampanyalarla geçirmeye devam ediyor. Son duyuruya göre, bankanın müşterilerine özel bir hediye var. Son 18 gün içerisinde belirli bir şartı yerine getiren her müşteriye 7.500 Türk Lirası hediye edilecek. İşte tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 20.03.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:44
Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan Ziraat Bankası, Mart ayında müşterilerine yönelik devasa bir kampanya başlatıyor. Banka, son 18 gün içerisinde belirli bir işlemi gerçekleştiren her müşteriye 7.500 Türk Lirası tutarında özel bir hediye sunacak.

Bu muazzam fırsatla Ziraat Bankası, müşterilerinin memnuniyetini artırmayı hedefliyor. Banka yetkilileri, son 18 gün içerisinde belirli bir bankacılık işlemi yapan her müşterinin hesabına 7.500 Türk Lirası yatırılacağını duyurdu.

Ziraat Bankası'nın bu özel kampanyası, müşterilere ekonomik anlamda büyük bir avantaj sağlıyor. 7.500 Türk Lirası, birçok ihtiyacın karşılanmasında önemli bir katkı sağlayabilir. Bu fırsattan yararlanmak isteyen müşterilerin, son 18 gün içerisinde banka işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

 

ZİRAAT BANKASI'NDAN MÜŞTERİLERİNİ SEVİNDİRECEK HABER

Türkiye'nin önde gelen bankalarından olan Ziraat Bankası, Mart ayında müşterilerine yönelik devasa bir kampanya başlatıyor. Banka, son 18 gün içerisinde belirli bir işlemi gerçekleştiren her müşteriye 7.500 Türk Lirası tutarında özel bir hediye sunacak.

Ziraat Bankası, müşterilerine müjdeli bir haberle ses getiriyor. Banka, Bankkart'ın kredi kartı veya banka kartı özelliğine sahip olanlar için özel bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında, Fulltrip üzerinden tek seferde yapılan alışverişlerde Bankkart TL verilecek.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 25.000 Türk Lirası ile 49.999 Türk Lirası arasında yapılacak alışverişlerde 2.500 Türk Lirası, 50.000 Türk Lirası ile 99.999 Türk Lirası arasında yapılacak alışverişlerde 5.000 Türk Lirası, ve 100.000 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerde ise 7.500 Türk Lirası Bankkart TL verilecek.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilerin son 18 gün içerisinde kampanyaya katılım sağlamaları gerekiyor. Katılım için Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr internet sitesi veya kısa mesaj yoluyla başvuru yapılabiliyor. Kısa mesaj ile katılmak isteyenlerin 4757'ye "FULLTRIPO" yazıp SMS göndermeleri yeterli olacak.

Kazanılan Bankkart TL'ler, 8 Nisan 2024 tarihine kadar ilgili kartlara yüklenecek. Kullanılmayan paralar ise 8 Mayıs 2024 tarihinde silinecek. Kampanyaya katılan müşterilerin tek seferlik olarak ödül kazanabileceği, ayrıca Bankkart TL'lerin anlaşmalı üye işyerlerinde de kullanılabileceği belirtiliyor.

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