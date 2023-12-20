Ziraat Bankası müşterilerinin 15 günü kaldı! Başvurana 750 TL para iadesi yapılacak

Ziraat Bank'tan müjdeli haber geldi. Banka, yılbaşı alışverişlerini daha da karlı hale getirmek adına bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında 2.500 TL ve üzerinde her yılbaşı alışverişinde 250 TL olmak üzere toplam 750 TL Bankart Lira Bankart Lira'ya aktarılacak. Kampanyaya SMS yoluyla katılabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI'NDAN YENİ YIL KAMPANYASI





Promosyon 1 Aralık - 31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasında geçerli olacaktır. Kampanyaya katılım için Bankkart Mobil, bankkart com.tr ya da SMS kullanabilirsiniz. SMS ile giriş yapmak için "YENİYIL" yazıp 4757'ye yazınız. Promosyon süresi boyunca Bankkart POS'tan üye firmalardan giyim, ayakkabı, kozmetik, mücevher, ev tekstili, züccaciye, hediyelik eşya vb. anlaşmalı alanlarda aynı anda yapacağınız her 2.500 TL üzeri alışverişe 250 TL, toplamda 750 TL Bankkart Lira hediye alacaksınız.

Bankcart Lira kazanmak için alışverişten hemen önce promosyona katılmanız gerekmektedir.

Sadece e-ticaret hizmeti veren üye firmaların işlemleri kampanyaya dahil değildir. Promosyondan yalnızca aynı gün işyerinde yapılan ilk işlem yararlanabilecektir.

Promosyon şartlarını karşılayan müşterilerin kartlarına Bankkart Lirası anında yüklenecek.

Bankkart'ın kredi ve banka kartı imkanları kullanılarak yapılan işlemler harcama tutarına sayılacaktır.

Bu kampanya müşteri bazlı olup, müşteriler 750 TL'ye kadar Bankart Lira kazanabilmektedir.

Kazandığınız banka kartı lirasını, fatura tarihine kadar istediğiniz zaman banka kartıyla yapacağınız alışverişlerde kullanabilirsiniz.

Bankkart Başak, Bankkart Business, Bankkart Bedava ürünleri ile yapılan işlemler kampanyaya dahil edilmemiştir.

Kampanyaya yalnızca ilk kez kart sahipleri katılabilir. Ek kart harcamaları ana kart sahibinin harcamalarına dahildir.

İptal, iade, Bankkart Lira kullanımındaki işlemler, nakit çekme işlemleri, yükleme işlemleri kampanyaya dahil edilmemiştir. Promosyon döneminde yapılan işlemin iade edilmesi durumunda, verilen banka kartı lirası geri alınacaktır.

Kumbaranızda yeterli BankKart Lirası yoksa kalan tutar, banka ekstrenizde borç olarak görünecektir.