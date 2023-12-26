Ziraat Bankası'ndan devlet destekli büyük proje! 400.000 TL krediyi faizsiz 84 ay vadede sunuyor

Ziraat Bankası tarım istihdamının arttırlması adına devlet destekli başlattığı 'Köyümde Yaşamam İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi 3. etap başvuruları 15 Eylül itibari ile başlamıştı. Varolan proje sayesinde kadın erkek fark etmeksizin başvurusuna istinaden üretim ve küçükbaş-büyükbaş yetiştiriciliği kredisi alıyor. Ziraat Bankası tarafından sağlanan destek kapsamında 400.000 TL'ye varan ödeme yapılıyor.

Kırsal alanda sürdürülebilir yaşam kapısını aralayan ve köylere göçün yoğunlaşmasını sağlayan destek bir çok paket olarak isteğe göre sunuluyor. Köyüne dönüp üretim ve hayvancılığa adım atan bireyse sağlan kredi desteği ihtiyaca göre şekilleniyor. 81 il valiliği tarafından da zaman zaman kazanımlar paylaşılıyor.

KÖYE DÖNMEK İÇİN BİR SÜRÜ NEDEN VAR

Kırsal kalkınlamayı desteklemek ve küçükbaş hayvancılığı geliştirmek adına başlatılan kalkınma planı kapsamında köyüne geri dönen Çiftçilere birçok destek sunuluyor. Çiftçilere faizsiz kredi, eğitim, çoban istihdamı, damızlık koç, veterinerlik hizmetleri gibi birçok destek sağlanıyor.





ZİRAAT BANKASI 400,000 TL VERİYOR

Kırmızı et üretiminin yükseltilmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması ile birlikte yerel üretime teşvik edilip üreticilerin gelirlerini arttırmayı hedefleyen program ilk olarak Tokat Valiliği tarafından hayata geçirilmişti. Ülkemizdeki birçok kente model olarak sunulan proje için finansal destek Ziraat Bankası tarafından sağlanmakta.

Birçok Valilik uygulama ile alakalı açıklama yapmaya devam ediyor. Ziraat Bankası desteği ile yürütülen proje ile ülkemizdeki küçükbaş hayvan sayısının arttırılması hedeflenirken, her ilin kendi potansiyelini kendi değerlendirmesi ve sağlanacak olan ekonomik değerin o il sınırları içerisinde kalması hedefleniyor. Hem çiftçiye hem de ülke ekonomisi yararına süregelen Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var projesi Finans desteğinde öz kaynak katkısı aranmıyor.

Ziraat Bankası projeden faydalanmak isteyen üreticilere uygun koşullarla kredi kullanımı sağlıyor. Damızlık koyun alımı sebebiyle 7 yıla kadar vadeli Kredi imkanı sağlanırken yem giderlerinin karşılanması için 18 ay vade ile işletme kredisi veriliyor. Ziraat Bankası tarafından 2023 yılı destek ödeme tutuarı ile alakalı açıklamada; ''Birlikler ve Kooperatifler ile birlikte hayata geçirdiği projelerde üreticilerimizin kullanabileceği kredi üst limiti 1.000.000 TL’ye, küçükbaş hayvancılık konusunda Valilikler ile birlikte hayata geçirdiği projelerde üreticilerimizin kullanabileceği kredi üst limiti 400.000 TL’ye çıkarılmıştır.'' denildi. Ilk 2020 yılında başlayan ve finansmanının Ziraat Bankası olduğu projeye bugüne kadar çok sayıda Valilik dahil olmuş bulunuyor.