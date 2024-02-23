Ziraat Bankası'ndan emekliye dev fırsat! 5555'e SMS gönderene 5.000 TL'ye ek her fatura 65 TL ödenecek

Emekli maaşlarına yapılan çifte zam akabinde zamlı maaşlarını alan emekliye, hayat koşulları karşısında zorlanmaya devam ediyor. Enflasyon rakamına ek olarak refah payı zammı eklenmesine rağmen, yeni yıl zamlarına yetişemeyen maaşları karşısında emekli artı ek zam taleplerini sunarken, öte yandan da kendsine sunulan ek ödemeler ve kampanyalar ile de ilgileniyor.

Hal bu iken devreye giren bankalar bir çok avantajlı kampanyaları ile müşteri memnuniyetini sağlarken, müşteri portföyünü de arttırıyor. Kamu Bankası devi Ziraat Bankası tarafından başlatılan kampanya kapsamında bankkart'ı olan emekliye çeşitli avantajlar sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI TÜRK TELEKOM KAMPANYASI

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan emekliye özel olarak Türk Telekom ile ortaklaşa kampanya başlattığı duyurusunu yapan banka, tarifelerde mevcut indirimi açıklamış bulunuyor. Gerek maaş müşterileri gerekse de maaşını taşıyan emekli Türk Telekom’dan aylık 65 TL’ye sınırsız konuşma, SMS ve 10 GB internet paketi alabilecekler.





Ziraat Bankası ve Türk Telekom'un ortaklaşa başlatığı kampanyadan faydalanmak isteyen emekli, 12 ay boyunca faturalı tarifede kalma taahüdüne karşılık bu özel fırsattan faydalanma imkanına sahip olacak iken, kampanyada taahhütsüz işlemlerde aylık faturanın 120 TL'ye yükseltileceği açıklanmış bulunuyor.

Ziraat Bankası TÜrk Telekom kampanyasına dahil olmak için ZIRAAT yazıp TC kimlik numaralarını 5555’e SMS göndermek yeterli oluyor. Söz konusu kampanyadan faydalanmak için ise yeni başvuru yapmış olma zorunluluğu bulunuyor.

ARTI EMEKLİ PROMOSYONU

Ziraat Bankası'na emekli maaşını taşıyan emekli bu kampanyaya ek olarak promosyon ödemsinden de faydalanıyor. Ziraat Bankası yeni emekli müşterisine maaşını taşıması durumunda 5 bin liraya varan emekli promosyonu ödemesi yapıyor.