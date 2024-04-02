Ziraat Bankası'ndan nefes aldıran kampanya! Yüzde 50'sini banka karşılıyor

Kredi kartı kullanımının kat be kat arttığı son zamanlarda kullanımına yönelik eçeşitli düzenlemeler de sıkılaşma politikaları gereği uygulamaya koyulmaya devam ediyor. Vatandaşın nakit akışı her zaman yerinde ilerlemeyebiliyor. Beklenmedik masraflar ve acil olarak çıkan ihtiyçalar durumunda kredi kartı kullanımı yoğunlaşabiliyor. Hatta artan faizlerden sonra geri ödeme konusunda da sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Nakit ihtiyacı içerisinde boğuşan vatandaşın karşısında çıkan kredi kartı ekstre ödemesine banka tarafından verilen destek ile birlikte imdada yetişiyor. Bankaların sunduğu kredi kampanyaları, geri iade kampanyaları ve otomatik fautra talimaları dikkat çekerken, Ziraat Bankası Bankkart kullanıcılarına yönelik başlatılan kampanya, tarihinde ilk olarak açıklanırken, kredi kartı ekstresinin yarısı banka tarafından ödeniyor.





Ziraat Bankası bankkart kullanıcılarına özel olarak başlattığı Nefes Ayları kampanyası ile aylık gelen ekstrenin yarısını bir sonraki aya faizsiz olarak erteleyebilme imkanı sağlıyor. Öteleme imkanı sağlanan kredi kartı ekstresi kampanyası ile borçlar daha rahat bir şekilde ödenirken bütçenin de kontrol altında tutulma imkanı doğuyor.

KREDİ KARTI EKSTRESİ FAİZSİZ ERTELEME KAMPANYASI

Kredi kartı ekstresinin faizsiz olarak ertelenebilme imkanı sağlayan Nefes Ayları kampanyasından faydalanabilmek için tek SMS yeterli olabiliyor. Bankart mobil uygulaması üzerinden kampanyalar kısmına giderek Nefes Ayları menüsünden de başvurular kolaylıkla sağlanabiliyor.





Büyük harflerle ''NEFES AYLARI'' yazıp bir boşluk bırakarak kredi kartının son 6 hanesine yazan bireyin 47 57'ye SMS göndermesi durumunda da kampanyaya katılana gerçekleşiyor. Öte yandan banka kartı internet şubesi üzerinden de başvurular tamamlanabiliyor. Kampanya katılım şartları konusunda ekstra borcunu %50'sinin ödenmesi gerekirken başvuru sırasında ve bir sonraki ay ekstra kesilme döneminde herhangi bir gecikmeye düşen borcu bulunmaması gerekiyor. Bir sene içerisinde kampanyadan en fazla 2 kez faydalanılabiliyor.