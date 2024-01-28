Ziraat Bankası o tarihe kadar taksit almadan kredi verecek! Nakde sıkışanlar oh çekecek

Ziraat Bankası, müşterilerine yönelik özel bir kredi kampanyası başlatarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanya, alınacak kredilerde ödeme tarihini 90 gün erteleyerek finansal esneklik sağlıyor. Banka, bu çerçevede nakit kredi kullanmak isteyenlere hızlı bir şekilde 40.000 TL'ye kadar ödeme yapmayı taahhüt ediyor. Kampanya kapsamında ihtiyaç kredisi başvurularının hızlı bir şekilde gerçekleştirilebileceği belirtiliyor. Ziraat Bankası, belirli şartlara uygun olan müşterilere ihtiyaç kredisi ödemeleriyle destek sağlamayı hedefliyor. İşte detaylar...





ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİ İÇİN ÖZEL KREDİ KAMPANYASI

Vatandaşlar, Ziraat Bankası'nın Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası üzerinden ihtiyaç kredisi almak için başvuruda bulunabilirler. Onaylanan başvuruların ardından aynı gün içinde hesaba geçen krediyi kullanma imkanı sunulmaktadır. Bu kampanya, Ziraat Bankası aracılığıyla emekli maaşı alan tüm vatandaşlara da kapsama sahiptir. Emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan kişiler, kredi başvurusu yaparak 40.000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilirler. Kampanya, 2023 Haziran ayı sonuna kadar devam edecek olup, başvurular Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda uygun koşullarla kredi kullanma ve ödeme tarihini erteleyerek mali esneklik elde etme fırsatına sahiptirler.





Ziraat Bankası, emeklilere özel olarak sunduğu kredi kampanyası ile dikkat çekiyor. Emekliler, Ziraat Bankası'ndan maaşlarını almaları durumunda bu avantajlı kredi imkanından yararlanabilirler. Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan bireyler, kimlik belgeleri ile birlikte banka şubesine başvuruda bulunarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Başvurular onaylandığı takdirde, kredi kullanma süreci aynı gün içinde başlar ve bu fırsat 2023 Haziran ayı sonuna kadar geçerlidir.

Emekli maaşı hesabı üzerinden yapılan başvuruların sonucunda, 90 gün ertelemeli bir kredi paketi sunulmaktadır. Bu özel kampanya sayesinde tüm başvuru sahipleri, kredi ödemelerine 90 gün sonra başlama imkanına sahip olmaktadır. Bu durum, müşterilere finansal esneklik sağlayarak kredi kullanımını daha kolay hale getirmektedir. Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu bu kredi kampanyası ile ihtiyaç sahiplerine uygun ve avantajlı bir finansman seçeneği sunmayı amaçlamaktadır. Bu kredi kampanyası, emeklilerin nakit ihtiyaçlarına çözüm olurken, ödeme esnekliğiyle de dikkat çekmektedir.