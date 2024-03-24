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Ziraat Bankası Ramazan kampanyasını başlattı! 10 gün içinde bunu yapana 7500 TL para ödenecek

Ziraat Bankası müşterilerine 7 bin 500 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 11:55
Ziraat Bankası Ramazan kampanyasını başlattı! 10 gün içinde bunu yapana 7500 TL para ödenecek

Ziraat Bankası Ramazan ayı kampanyasını duyurdu! Katılım sağlayan müşterilere 7 bin 500 TL ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI 7 BİN 500 TL ÖDEME KAMPANYASI

Son dönemlerde bankalar müşterilerinin harcamalarıyla ilgili sık sık kampanya düzenlemeye devam ediyor. Ziraat Bankası tarafından yapılan son duyuruya göre banka şartları taşıyan müşterilerine 7 bin 500 TL ödeme yapacak. Mart ay boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında Bankkart kredi kartı ya da banka kartıyla Coral Travel üzerinden tek seferde yapılacak 25 bin TL ve 50 bin TL aralığında alışverişlere 2 bin 500 TL, 50 bin TL ile 100 bin TL aralığındaki alışverişlere 5 bin TL, 100 bin TL ve üstündeki alışverişlere 7 bin 500 TL Bankkart Lira ödemesi yapılacak. 

ziraat bankası bankkart kampanyası

Kampanya 31 Mart tarihine kadar geçerli olacak. Kampanyadan faydalanmak için katılımlar bankanın mobil uygulamasından, internet bankacılığından ya da kısa mesaj yöntemiyle yapılabilecek. Kısa mesaj yöntemiyle katılım sağlayacak müşteriler 4757 numarasına CORAL yazıp göndererek başvurularını oluşturabilecek. Kampanyadan kazanılan Bankkart Liralar 8 Nisan tarihinde kartlara yüklenecek ve 8 Mayıs tarihine kadar kullanılabilecek. Bu tarihe kadar kullanılmayan Bankkart Liralar 9 Mayıs tarihinde iade alınacak. 

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Ziraat Bankası Ramazan kampanyasını başlattı! 10 gün içinde bunu yapana 7500 TL para ödenecek

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