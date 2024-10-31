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0000 Kilometre Filminin Gala Töreni Zorlu PSM'de Gerçekleşti

Beyza Alkoç'un kitabından uyarlanan '0000 Kilometre' filminin galası, genç oyuncuların katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 11:40
0000 Kilometre Filminin Gala Töreni Zorlu PSM'de Gerçekleşti

0000 Kilometre Filminin Gala Töreni Zorlu PSM'de Gerçekleşti

Beyza Alkoç’un eserinden sinemaya uyarlanan "0000 Kilometre" filminin galası, Zorlu PSM'de düzenlendi. Genç oyuncular Derya Pınar Ak ve Ahmet Haktan Zavlak'ın öne çıktığı film, Gülin İyigün, Ogün Kaptanoğlu, Cavit Çetin Güner, Can Kızıltuğ, Oya İloğulları, Laçin Ergül ve Anıl Özgür gibi isimlerin de katılımıyla desteklendi.

Yönetmen ve Senaristten Açıklama

Yönetmen Deniz Enyüksek, serinin ikinci filmiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Beyza Hanım'ın yarattığı o büyülü dünyayı devam ettirmeye çalıştık. Gerçekten içimize sinen bir iş oldu. Daha genç kitleye hitap eden, sıcak bir film ortaya çıkardık. Çok emek verdik. Umarım sinemada bunun karşılığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Karakter Gelişimi Üzerine Yorumlar

Derya Pınar Ak, "İzmir" karakterinin evrimini şu şekilde anlattı: "İlk filmde sessiz, sakin ve silik biriydi. Şimdi ise, daha olgun ve kendine güvenen bir karaktere dönüştü. Filmimiz, 'Sıfır Kilometre' yani mesafelerin sonlandığı bir hikaye sunuyor." Genç oyuncu, keyifli bir çekim süreci geçirdiklerini de ekleyerek, "Hep birlikte çok eğlendik. İşimizi severek yaptık." dedi.

Ahmet Haktan Zavlak ise "Ege" karakterini canlandırdığını belirterek, "Karakterim, başlangıçta depresif bir gençken artık daha anlayışlı ve ilişkilerin sorumluluğunu taşımaya çalışan bir yetişkin oldu. Bir ekiple çalışmanın onurunu yaşıyorum" diye konuştu.

Kitap Yazarı ve Yapımcılarının Değerlendirmeleri

Kitabın yazarı Beyza Alkoç, "Bu, ikinci film uyarlamam. İlk filmde bir mesafe ilişkisini işlerken, şimdi mesafeler olmadan başarıp başaramayacaklarını sorguluyoruz. Umarım izleyicilerimiz, kitaptaki güzel aşkı filmde de bulur." dedi.

Yapımcı Ömer Faruk Sorak ise, "Zor bir sinema döneminde bize inandıkları için Mgx Film ve Plaza Yapım'a teşekkür ediyorum. Güzel bir gençlik, aşk filmi yaptık ve seyircilerimizin bunu beğeneceğini düşünüyoruz." açıklamasında bulundu.

Filmin Teması

Filmin konusu şöyle: "İzmir ve Ege, '3391 Kilometre'yi aşarak Paris'te birlikte bir hayat kurar. Ancak gelen bir telefon her şeyi değiştirir ve aralarındaki mesafeler yeniden oluşur. İkili, aşklarının başladığı yer olan İzmir’de yollarının tekrar kesişmesini sağlayacaktır. Bu süreçte hayatın getirdiği acı-tatlı sürprizlere birlikte göğüs gerekecekler."

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