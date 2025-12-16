DOLAR
Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Siirt Pervari'de Geçittepe grup köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı; ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 18:06
Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Yol açma çalışmaları sürüyor

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgeden gelen ihbarları değerlendiren Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, kısa sürede bölgeye intikal ederek yol açma çalışmalarına başladı.

Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri kar lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.

Pervari'de grup köy yolu kar nedeniyle kapandı

Pervari'de grup köy yolu kar nedeniyle kapandı

