Pervari'de Geçittepe Grup Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
Yol açma çalışmaları sürüyor
Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe grup köy yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı. Bölgeden gelen ihbarları değerlendiren Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, kısa sürede bölgeye intikal ederek yol açma çalışmalarına başladı.
Yetkililer, güzergâhı kullanacak sürücüleri kar lastiği ve zincir bulundurmaları konusunda uyardı. Bölgede kar yağışının aralıklarla devam ettiği bildirildi.
Pervari'de grup köy yolu kar nedeniyle kapandı