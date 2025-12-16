Yeşilay Başkanı Dinç: Bağımlılıkla Mücadelede Zorunlu Tedavi Hayati

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Zorunlu Tedavi Vurgusu

Yeşilay Genel Başkanı Dr. Mehmet Dinç, Kırşehir Şube Başkanlığında yaptığı açıklamada bağımlılıkların dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Dinç, davranışsal bağımlılıklar, kumar ve oyun bağımlılığı gibi alanların yanı sıra kimyasal bağımlılıkların da büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. En çok sıkıntı çekilen konunun uyuşturucu bağımlılığı olduğuna dikkat çekti.

Dinç şöyle konuştu: "Bağımlılıklar önlenebilir ölümlerin en tehlikelileridir. Çok sayıda insanımıza mal oluyor. Bağımlılıklara adeta kitle imha silahı gibi bakmak lazım."

Zorunlu Tedaviye Dair Yasal Çağrı

Bağımlılıkla mücadelede eksik kalan en önemli unsurun zorunlu tedavinin toplumda uygulanabilir hale gelmesi olduğunu ifade eden Dinç, bu konuda mevcut yasal düzenlemelere dikkat çekti.

Dinç, bir kişinin bağımlılığı nedeniyle kendisi ve başkaları için tehdit oluşturması durumunda tedavi, eğitim ve ıslah amacıyla mahkeme kararıyla zorunlu tedaviye alınabildiğini hatırlattı. "Kanun var ancak uygulanması noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Bağımlılık etkisi altındaki bireylerin her zaman gönüllü olarak tedaviye başvuramayabilir; bazı vakalarda tedavinin gönüllülüğe bırakılmasının yanlış olacağını düşünüyoruz. Böyle bir kanun varken, kanunun uygulanması için ön ayak olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

