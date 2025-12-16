DOLAR
Konya’da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi

Konya Emirgazi Mahallesi'nde kiracı M.B.'nin dükkan sahibi E.A.'yı göğsünden bıçaklamasının ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 18:21
Konya'da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi

Konya’da Dükkan Sahibine Bıçaklı Saldırı: Kiracı ve Arkadaşı Adliyeye Sevk Edildi

Olay Yeri ve Zaman

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dükkan sahibi E.A., yanında iki kişi ile alacağını istemek için kiracısı M.B.’nin iş yerine gitti. Burada ikili arasında çıkan kavgada kiracı M.B., yanında bulunan bıçakla dükkan sahibi E.A.’yı göğsünden bıçakladı.

Müdahale ve Gözaltılar

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı E.A., Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda dükkan sahibini bıçaklayan şüpheli M.B. ve 3 kişi, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.B. ve bir arkadaşı Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Konya Adliyesine sevk edilirken, 2 kişinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN HASTANEDEN ÇIKIŞI

ŞÜPHELİLERİN HASTANEDEN ÇIKIŞI

OLAY YERİ (ARŞİV)

