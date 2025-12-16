DOLAR
Akçakale'de Jandarmadan Operasyon: 3 bin 900 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde jandarma ekiplerinin operasyonunda 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet sayaçlı pompa ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:56
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda ele geçirilen kaçak akaryakıt miktarı dikkat çekti.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak akaryakıt bulunduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 bin 900 litre kaçak akaryakıt ve 1 adet sayaçlı akaryakıt pompası ele geçirildi.

