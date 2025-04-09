1-2-3 Çocuklu Hanelere 5.000 TL Destek Paketi

Yeni Destek Paketi Açıklandı

Aile Yılı çerçevesinde, Türkiye'deki anne adayları ve yeni annelere yönelik önemli bir gelişme yaşanıyor. TBMM’ye sunulan torba yasa, annelere yönelik desteklerde benzeri görülmemiş bir artış sağlandığını duyurdu. Ayrıca, anne destekleri için başvuru süreçlerinin yasal olarak başlatıldığı da belirtiliyor.

2025 Yılından İtibaren Geçerli Yardımlar

Yeni düzenlemeyle birlikte, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla doğacak tüm bebeklerin anneleri için doğum yardımı miktarları yeniden belirlendi. Artık ilk çocuğunu kucağına alan annelere tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılacak. İkinci çocuk için annelere sadece tek seferlik ödeme yapılmakla kalmayacak, ayrıca 60 ay boyunca her ay 1.500 TL destek sağlanacak. Dördüncü çocuğu olan ailelere ise ek olarak 5.000 TL daha nakdi yardım edilecek.

Üçüncü ve sonraki çocuklar için toplam destek aylık 5.000 TL’ye kadar ulaşacak. Bu düzenlemeler, devletin yeni nesillerin yetişmesine katkıda bulunma amacını da taşıyor.

Kullanıcılar ve Başvuru Şartları

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem'in açıkladığına göre, bu destekte kimlerin yararlanabileceği önemli bir husus. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Mavi Kart sahibi anneler, çalışıyor olsalar da olmasalar da bu ödemelerden yararlanabilecekler. Ancak, bu destekler yalnızca 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için geçerli olacak. Evlat edinen aileler de benzer koşullarda destekten faydalanabilirler.

Geçmişteki Çocuklar da Hesaba Dahil

Devletin annelere yönelik desteği sadece yeni doğan bebeklerle sınırlı kalmayacak. 2025 sonrası doğan çocukların yanı sıra, daha önce dünyaya gelmiş çocuklar da dikkate alınarak ödemeler gerçekleştirilecek. Bu durumda, yeni doğan bir bebeğin kaçıncı çocuk olduğu, ailenin toplam çocuk sayısı üzerinden belirlenerek ödeme yapılacak.

Doğum Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğum yardımı için başvuru süresiyle ilgili bir kısıtlama bulunmamakta. Aileler, doğum belgesiyle birlikte ikamet ettikleri ilçe veya beldedeki kaymakamlıklara başvurarak bu ödemelerden istedikleri zaman yararlanabilirler.