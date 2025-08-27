1 Eylül 2025'e Dikkat: Tarım Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Bitiyor

1 Eylül 2025'e Dikkat: Tarım Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi 30 Personel İlanı

Tarım ve Orman Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi toplam 30 yeni kadro için ilan yayımladı. Başvuruların sona erme tarihi 1 Eylül 2025 olarak açıklandı. Aşağıda kurumlara göre alınacak kadrolar, başvuru yöntemleri ve adaylarda aranan şartlar yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı — Engelli Sürekli İşçi Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, bünyesinde istihdam etmek üzere 2 kişilik engelli sürekli işçi kadrosu açtı.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün boyunca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, esube.iskur.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak veya Alo 170 hattı ile hizmet noktalarından başvuru yapabilecekler.

Başvuru sürecinde, aynı kamu kurumuna ait ve başlangıç tarihi aynı olan ilanlardan yalnızca birine müracaat edilebileceği belirtiliyor. KPSS'ye tabi ilanlarda nihai listeler puan üstünlüğüne göre oluşturulacak ve açık iş sayısının dört katı kadar aday, sınav için kuruma bildirilecek.

TÜİK — 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dijital altyapısını güçlendirmek amacıyla 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu. Pozisyonlar; Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetişimi Daire Başkanlıklarında görevlendirilecek.

Seçimde esas alınacak ölçütler şunlar:

- KPSS: 2023 veya 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı

- Yabancı Dil: YDS/e‑YDS veya eşdeğer bir sınav sonucu

Değerlendirmede KPSS puanının %70'i, yabancı dil puanının ise %30'u dikkate alınarak sıralama yapılacak. KPSS puanı olmayan adayların puanı 70 olarak, yabancı dil belgesi sunmayanların puanı ise 0 olarak kabul edilecek.

Pamukkale Üniversitesi — Sınavsız 19 Sözleşmeli Personel

Pamukkale Üniversitesi, çeşitli birimlerinde görevlendirmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. Alımlar yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması (KPSS P3, P93, P94) esas alınarak gerçekleştirilecek.

Bu düzenleme, yeterli KPSS puanına sahip adaylar için sınav stresi olmadan kamuya giriş fırsatı sağlıyor.

Genel Başvuru Şartları

Adayların başvururken taşıması gereken genel şartlar şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlara uygun olmak

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak

Ayrıca, daha önce sözleşmeli bir pozisyonda çalışırken sözleşmesini tek taraflı fesheden adaylar için bir yıl bekleme kuralı uygulanacağı bildirildi.

Not: Başvuruya ilişkin tüm işlemler ve detaylar, ilgili kurumların resmi ilanlarında yer almaktadır. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2025tir; adayların ilanları ve başvuru takvimlerini kurumların duyurularından kesin olarak teyit etmeleri önemlidir.