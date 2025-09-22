Gana'da 'Galamsey' Protestosu: Yasa Dışı Altın Madenciliğinin Suya Zararına Tepki

Akra'da Democracy Hub öncülüğünde düzenlenen gösteride, 'Galamsey' olarak bilinen yasa dışı madenciliğin su ve tarım arazilerine verdiği zarar protesto edildi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 17:56
Akra'da yürüyüş ve talepler

Afrika'nın altın zengini ülkelerinden Gana'da, artan yasa dışı altın madenciliğinin doğaya verdiği zarar protesto edildi. Yerel basına göre, "Galamsey" olarak bilinen yasa dışı madenciliğin yol açtığı tahribatı dile getirmek isteyen çok sayıda kişi başkent Akra'da bir araya geldi.

Democracy Hub adlı sivil toplum platformunun öncülüğünde düzenlenen gösteride protestocular Devrim Meydanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü. Hükümete, ülkedeki yasa dışı madenciliğe son verme çağrısı yapıldı. Eylemciler, 'Liderler, bizi hayal kırıklığına uğrattınız', 'Galamsey'e son verin', 'Su kaynaklarımız kirleniyor', 'Su değil ölüm içiyoruz ve bizi kurtaracak kimse yok' yazılı pankartlar taşıdı.

Endişe veren veriler ve açıklamalar

Democracy Hub'ın kurucularından Oliver Barker-Vormawor, yürüyüşün amacının Gana'nın su kaynaklarını ve tarım arazilerini yok eden yasa dışı madenciliğe karşı kamuoyunun dikkatini çekmek olduğunu belirtti.

Resmi verilere göre, yasa dışı madencilik nedeniyle ülkenin su kaynaklarının yaklaşık yüzde 60'ı kirlenmiş durumda. Ülkenin Pra, Ankobra, Birim ve Offin gibi bölgelerindeki akarsular, milyonlarca kişinin içme suyu ve sulama için kullandığı kaynaklar olarak; cıva, siyanür ve arsenik gibi zehirli kimyasallarla ciddi tehdit altında bulunuyor.

Gana Su Şirketi (GWCL) ise arıtma tesislerinde kullanılan kimyasalların maliyetinin hızla arttığını açıkladı ve eylül ayında su tarifelerine yüzde 280'lik zam talebinde bulunduklarını duyurdu.

Uzun vadeli kaygılar

Tarihte 'Altın Körfezi' olarak anılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreticileri arasında yer alıyor. Uzmanlar ve sivil toplum temsilcileri, yasa dışı madencilik faaliyetlerinin yalnızca doğaya verdiği zararın değil, aynı zamanda madenlerde yaşanan göçükler sonucu meydana gelen ölümlerin de devam ettiğine dikkat çekiyor.

Protestocuların çağrısı, hükümetin yasa dışı madenciliğe karşı daha etkin önlemler alması ve su kaynaklarını koruyacak politikalar geliştirmesi yönünde yoğunlaşıyor.

