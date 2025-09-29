2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

Milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren tarımsal destek sisteminde önemli bir değişiklik duyuruldu. Yıllardır uygulanan Mazot ve Gübre Desteği, 2025 üretim yılı itibarıyla sona erdi ve yerine 2025-2027 dönemini kapsayan yeni bir Temel Destek modeli getirildi.

2026 Destekleri Ne Zaman Yatacak?

2026 üretim yılına ait Temel Destek ödemelerinin büyük bir kısmının, 2027 yılının Ocak ve Nisan ayları arasındaki dönemde yapılması bekleniyor. Bakanlık, ödemeleri tek seferde ya da birkaç taksit halinde gerçekleştirebileceğini belirtirken, kesin ödeme takvimi Tarım ve Orman Bakanı tarafından 2027 yılının ilk aylarında açıklanacak.

Temel Destek Sistemi Nasıl İşleyecek?

Yeni sistemin ana felsefesi, güncel girdi maliyetlerinin belirli bir oranını karşılamak üzerine kurulu. Bu çerçevede 2026 için hedef, üreticinin mazot maliyetinin %50'sinin ve gübre maliyetinin %25'inin karşılanması olarak belirlendi. Destek miktarları ürün bazında farklılık gösterecek; Bakanlık, ürünleri stratejik önem ve üretim maliyetlerine göre kategorilere ayırarak her kategori için ayrı bir destek katsayısı belirledi.

ÇKS Kaydı Zorunluluğu Açıklandı

Desteklerden yararlanmanın ilk ve en önemli şartı, eskiden olduğu gibi Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmak. Üretim yapılan arazilerin ve ürün deseninin ÇKS'de güncel ve doğru biçimde yer alması gerekiyor.

Gençlere ve Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararı ile 2026 üretim yılından itibaren kapalı ortamlarda (sera vb.) bitkisel üretim yapan genç ve kadın çiftçilere ilave destek verileceği kesinleşti. Ayrıca organik tarım yapan çiftçiler de ilave destek unsurlarından yararlanmaya devam edecek.

Bu değişiklikler, desteklerin adından miktarına, ödeme takviminden yararlanıcı profiline kadar pek çok alanda yenilikler getiriyor. Çiftçilerin hak ettiği desteği zamanında alabilmeleri için ÇKS kayıtlarını güncel tutmaları ve gelecek resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.