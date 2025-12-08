DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.758,65 0%
BITCOIN
3.911.844,96 0%

Reyhanlı’da 87 Suçtan Aranan A.B. Yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, banka ve kredi kurumlarının kullanıldığı dolandırıcılık ve şantaj suçları nedeniyle 87 ayrı suçtan aranan A.B. yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:45
Reyhanlı’da 87 Suçtan Aranan A.B. Yakalandı

Reyhanlı’da 87 suçtan aranan A.B. yakalandı

Emniyetin operasyonu sonucu tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan operasyonda Reyhanlı ilçesinde, farklı suç kayıtları olan bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve şantaj suçlarından toplamda 87 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şahıs hakkında verilen karar doğrultusunda cezası, 18 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis ve 55.120 TL para cezası olarak kayıtlara geçti.

Yakalanan şüphelinin ismi A.B. olarak bildirildi. A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

87 AYRI SUÇTAN ARANAN ŞAHIS REYHANLI’DA YAKALANDI

87 AYRI SUÇTAN ARANAN ŞAHIS REYHANLI’DA YAKALANDI

87 AYRI SUÇTAN ARANAN ŞAHIS REYHANLI’DA YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi