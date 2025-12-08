Reyhanlı’da 87 suçtan aranan A.B. yakalandı

Emniyetin operasyonu sonucu tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan operasyonda Reyhanlı ilçesinde, farklı suç kayıtları olan bir şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve şantaj suçlarından toplamda 87 ayrı suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şahıs hakkında verilen karar doğrultusunda cezası, 18 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis ve 55.120 TL para cezası olarak kayıtlara geçti.

Yakalanan şüphelinin ismi A.B. olarak bildirildi. A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

87 AYRI SUÇTAN ARANAN ŞAHIS REYHANLI’DA YAKALANDI