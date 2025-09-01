1 Eylül 2025 Gündemi: Erdoğan'ın ŞİÖ Zirvesi, Yeni Adli Yıl ve TÜİK GDP Verileri

GÜNDEM / 1 Eylül 2025

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

SİYASET

Erdoğan ŞİÖ Zirvesi'ne Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meyciang Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi Genişletilmiş Oturumu'na katılacak. (Tiencin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Adli Yıl Açılışı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenecek Adli Yıl Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Lideri'nin Programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Başkanlığı'ndaki Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılacak; ardından partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA - YÜRÜTME - SİYASET

Bakan ve Parti Temasları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarını ziyaret edecek; Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde düzenlenecek "Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması" etkinliğine katılacak. (Balıkesir/11.45-15.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Programları

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenecek programa iştirak edecek. (Karabük/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, aynı çerçevede partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek ve kentte ziyaretlerde bulunacak. (Isparta/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ - FİNANS

TÜİK GDP Verileri Açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılının 2. çeyreğine ilişkin ve geçen yıla dair gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA - DİPLOMASİ

ŞİÖ Zirvesi Çin'de Sürüyor

Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi, Çin'de devam edecek. (Tiencin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Gazze'ye Destek ve Kriz Gelişmeleri

İspanya'dan Gazze'ye yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze'yi işgal planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimlerini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

Yeni Adli Yıl Açılışı

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'i ziyaret edecek. 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni, Yargıtay Başkanlığı İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda yapılacak. (Ankara/10.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Diyanet Programı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlık'ta düzenlenecek Mevlid-i Nebi Haftası Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR - SANAT

Rami Kütüphanesi ve Ayasofya İncelemesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde "Yazmaların Peşinde Bir Ömür: Nuri Arlasez" Sergisi'nin açılışına katılacak; ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını inceleyerek basın açıklaması yapacak. (İstanbul/11.00/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Basketbol: A Milli Takım EuroBasket'te

A Milli Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) A Grubu'ndaki dördüncü maçında Estonya ile karşılaşacak. (Riga/14.45) (Fotoğraflı)

Voleybol: Dünya Şampiyonası Son 16

2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonasında son 16 turu maçları tamamlanacak; Türkiye, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak. (Bangkok/16.30) (Fotoğraflı)

Futbol Milli Takım Kampı

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki Gürcistan ve İspanya maçları öncesi Riva'da toplanmaya başlayacak; ilk antrenman TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. (İstanbul/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TFF ile Ray Sigorta Anlaşması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Ray Sigorta arasında milli takımlar ana sponsorluğu kapsamındaki işbirliği anlaşması, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalanacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Tenis: ABD Açık Devam Ediyor

ABD Açık (sezonun dördüncü ve son grand slam turnuvası) devam edecek. (New York) (Fotoğraflı)

