Tekirdağ Muratlı'da Su Kabağı İşletmeciliği Kursu Açıldı

Tekirdağ Muratlı'da Aşağısevindikli Mahallesi'nde açılan 'Su Kabağı İşletmeciliği' kursu, Osmanlı mirasını güncel sanatla buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 10:54
Kırsalda geleneksel sanat canlanıyor

Muratlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Aşağısevindikli Mahallesi'nde açılan 'Su Kabağı İşletmeciliği' kursu, el sanatlarına ilgi duyan vatandaşlara hem geleneksel bir kültürü yaşatma hem de yeni bir uğraş edinme imkânı sunuyor.

Kurs Öğretmeni Arzu Yorulmaz, su kabağının Osmanlı döneminde saklama kabı ve su içme gereci olarak kullanıldığını belirterek, günümüzde üzerine resim, boncuk, yazı, portre ve ışıklandırma uygulanarak birer sanat eserine dönüştürüldüğünü ifade etti.

Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz kursun ilgi gördüğünü vurguladı; hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin önemine değinerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

KURS EĞİTMENİ ARZU YORULMAZ, KURSUN İLGİ GÖRDÜĞÜNÜ DİLE GETİRDİ.

SU KABAĞI SÜS OLARAK KULLANILIYOR.

