Kayseri'de 502 Bin Makaron Ele Geçirildi: 1 Gözaltı

Operasyonun detayları

Kayseri'de emniyet güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda, kaçak sigara üretiminde kullanılmak üzere piyasaya sürülmek istenen malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.Ö.'nün kentte kaçak sigara yapımında kullanılan yüklü miktarda makaron ve Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrolünü piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda şüpheli Ö.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 502 bin adet makaron, bin 710 adet Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı bandrolü ve çeşitli miktarlarda paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli Ö.Ö. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

