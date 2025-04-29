1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz! İşte Detaylar

1 Mayıs'ta Ücretsiz Toplu Taşıma Hakkında Bilgi

Türkiye'de milyonlarca işçi ve emekçinin büyük bir coşkuyla kutladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri toplu taşıma ücretleri oldu. Resmi tatil olarak ilan edilen bu günde, özellikle büyük şehirlerden İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu gündemdeydi.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar

Bu merak, Resmi Gazete’de yayımlanan önemli bir karar ile sonlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren karar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belirli toplu taşıma hizmetlerinin tamamen ücretsiz olacağını duyurdu.

Hangi Hatlar Ücretsiz Olacak?

Resmi Gazete'de açıklanan karara göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü aşağıdaki raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek:

Başkentray

Marmaray

İZBAN

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı

19 Mayıs'ta Da Ücretsiz Ulaşım

Aynı karar kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da belirtilen hatların ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Bu uygulama, resmi tatillerde toplu taşımanın ücretsiz hale gelmesini sağlayarak vatandaşların bayram coşkusunu daha rahat yaşamasına ve ekonomik yüklerini hafifletmesine olanak tanıyor.

Sonuç olarak, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz olacak. Kentlerimizdeki bu uygulama, ulaşımda kolaylık ve ekonomik destek sunmayı hedefliyor.