Menteşe'ye Nefes: Cengiz Bektaş Kent Belleği Yanı Parkı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında yürütülen park çalışmaları sona yaklaşıyor. Yaklaşık 8 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen park, kent merkezinde yaşam kalitesini yükseltecek ve sosyal etkileşimi güçlendirecek şekilde tasarlandı.

Proje Detayları

Park; 900 metrekarelik güvenli çocuk oyun alanı, doğal taş amfi, süs havuzları, 3 bin 500 metrekarelik yeşil alan ve yürüyüş yollarından oluşuyor. Bu donatılar, alanı sadece bir yeşil mekân değil, her yaştan yurttaş için estetik ve güvenli bir buluşma noktasına dönüştürüyor.

Yerinde İnceleme ve Açıklamalar

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz: "Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında inşa ettiğimiz parkımız Muğla’nın kültürel kimliğini, kamusal yaşamını ve sosyal etkileşimini güçlendiren çok değerli bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın vizyonu doğrultusunda, kentin merkezinde herkesin rahatça nefes alabileceği, bir araya gelebileceği alanlar oluşturuyoruz. Teknik ekiplerimizle birlikte titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmayı, Menteşe’ye yakışır şekilde tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: "Bizim anlayışımızda kentler sadece yollarla, binalarla değil; parklarıyla, meydanlarıyla ve insanların bir araya gelebildiği ortak yaşam alanlarıyla güzelleşir. Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında inşa edilen parkımız da bu anlayışın somut bir örneğidir. Menteşe’de yeşil alanları artırmak, çocuklarımıza güvenli oyun alanları, yurttaşlarımıza nefes alabilecekleri sosyal mekanlar sunmak en temel önceliklerimizden biri. Muğla’yı doğasına, tarihine ve insanına yakışır şekilde birlikte büyütmeye devam edeceğiz."

Genel değerlendirmelerde, projenin Menteşe’de sosyal yaşamı canlandıracak nitelikli bir kamusal alan olarak öne çıktığı vurgulandı; çalışmalarda sona yaklaşıldığı bildirildi.

