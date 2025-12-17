DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,08 0,23%
ALTIN
5.929,54 -0,18%
BITCOIN
3.721.005,34 0,64%

Menteşe'ye Nefes: Cengiz Bektaş Kent Belleği Yanı Parkı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında 8.300 m²'lik parkı tamamlıyor; 900 m² çocuk oyun alanı, 3.500 m² yeşil alan, amfi ve süs havuzları yer alacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:59
Menteşe'ye Nefes: Cengiz Bektaş Kent Belleği Yanı Parkı

Menteşe'ye Nefes: Cengiz Bektaş Kent Belleği Yanı Parkı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında yürütülen park çalışmaları sona yaklaşıyor. Yaklaşık 8 bin 300 metrekare alan üzerine inşa edilen park, kent merkezinde yaşam kalitesini yükseltecek ve sosyal etkileşimi güçlendirecek şekilde tasarlandı.

Proje Detayları

Park; 900 metrekarelik güvenli çocuk oyun alanı, doğal taş amfi, süs havuzları, 3 bin 500 metrekarelik yeşil alan ve yürüyüş yollarından oluşuyor. Bu donatılar, alanı sadece bir yeşil mekân değil, her yaştan yurttaş için estetik ve güvenli bir buluşma noktasına dönüştürüyor.

Yerinde İnceleme ve Açıklamalar

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz: "Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında inşa ettiğimiz parkımız Muğla’nın kültürel kimliğini, kamusal yaşamını ve sosyal etkileşimini güçlendiren çok değerli bir proje. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın vizyonu doğrultusunda, kentin merkezinde herkesin rahatça nefes alabileceği, bir araya gelebileceği alanlar oluşturuyoruz. Teknik ekiplerimizle birlikte titizlikle yürüttüğümüz bu çalışmayı, Menteşe’ye yakışır şekilde tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz."

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras: "Bizim anlayışımızda kentler sadece yollarla, binalarla değil; parklarıyla, meydanlarıyla ve insanların bir araya gelebildiği ortak yaşam alanlarıyla güzelleşir. Cengiz Bektaş Kent Belleği yanında inşa edilen parkımız da bu anlayışın somut bir örneğidir. Menteşe’de yeşil alanları artırmak, çocuklarımıza güvenli oyun alanları, yurttaşlarımıza nefes alabilecekleri sosyal mekanlar sunmak en temel önceliklerimizden biri. Muğla’yı doğasına, tarihine ve insanına yakışır şekilde birlikte büyütmeye devam edeceğiz."

Genel değerlendirmelerde, projenin Menteşe’de sosyal yaşamı canlandıracak nitelikli bir kamusal alan olarak öne çıktığı vurgulandı; çalışmalarda sona yaklaşıldığı bildirildi.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE, KENTE NEFES ALDIRACAK VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK ÖNEMLİ...

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE, KENTE NEFES ALDIRACAK VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK ÖNEMLİ PROJELERDEN BİRİ OLAN CENGİZ BEKTAŞ KENT BELLEĞİ YANINDA BULUNAN PARKTA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİNDE, KENTE NEFES ALDIRACAK VE YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK ÖNEMLİ...

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
4
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
5
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
6
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
7
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi