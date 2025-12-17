DOLAR
Isparta'da Engelli Çocuklar İçin Ev Hayali: Baba Müteahhite Dolandırıldığını İddia Ediyor

Isparta'da Vezir Kılınç, engelli çocukları için yaptırmak istediği ev için ödediği paranın müteahhitte kaldığını, inşaatın 4,5 yıldır ilerlemediğini öne sürdü.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:37
Isparta'da Engelli Çocukları İçin Ev Hayali Müteahhit İddiasıyla Sarsıldı

Isparta’da yaşayan 54 yaşındaki Vezir Kılınç, engelli çocukları için memleketinde müstakil ev yaptırmak istediğini ancak müteahhitin kendisini dolandırdığını iddia etti. Kılınç, annesinin ve kendisinin bakımını üstlendiği çocukları için biriken parasını kaptırdığını ve mahkeme kararından sonuç alamadığını anlattı.

Mağdurun iddiası: Peşinat verildi, inşaat durmuş

Kılınç, emeklilik sonrası Antalya’dan Isparta’ya taşınma kararını engelli çocuklarının apartman yaşamında zorlanması nedeniyle verdiğini belirtti. 2021 yılında M.Ş. isimli müteahhitle anahtar teslim ev için sözleşme yaptığını; anlaşmanın toplam bedelinin 365 bin lira olduğunu söyledi. Kılınç, ayrıca sözleşmenin farklı bir bölümünde 2021 yılında 350 bin liraya anahtar teslim anlaşma yapıldığını ve bunun 265 bin lirasını peşin ödediğini aktardı.

Kılınç, müteahhidin evi "6 ayda teslim edeceğini" söylediğini, ancak üzerinden yaklaşık 4,5 yıl geçmesine rağmen inşaata ilişkin hiçbir ilerleme kaydedilmediğini savundu: "Sadece inşaatın hafriyatını aldı, daha sonra hiçbir çalışma yapılmadı."

İki engelli çocuğun bakımı ve aile yaşamı

Mağdur Vezir Kılınç, iki çocuğunun adlarını ve engel oranlarını koruyarak şöyle konuştu: "Ben Ahmet ve Mert Kılınç isimli iki engelli çocuğun babasıyım. Çocuklarımın bakımı oldukça zor olduğu için anneleri tek başına yeterli olamıyor. Emekliyim ve çocuklarla ilgilenebilmek için şu anda çalışamıyorum. Ayrıca yaşım nedeniyle bel fıtığı rahatsızlığım bulunuyor, bu da çalışmamı engelliyor. Ahmet’in yüzde 81, Mert’in ise yüzde 85 oranında engeli var."

Kılınç, kira yükü ve kaybedilen birikimin aileyi zor durumda bıraktığını, çocukların ev hayalini sık sık sormasının aile huzurunu etkilediğini dile getirdi: "Bir evimiz olsaydı en azından kira ödemeyecektik ve bu parayı çocuklarım için harcayabilecektik."

Yasal süreç ve çağrı

Kılınç, açtığı alacak davasının kesinleştiğini ancak karşı tarafın üzerinde mal varlığı bulunmadığı için bir sonuç alamadıklarını aktardı: "Açtığım alacak davası kesinleşti ancak karşı tarafın üzerinde hiçbir mal varlığı olmadığı için herhangi bir sonuç alamadık. Avukatımız da bu şekilde bilgi verdi."

Mağdur, müteahhidin Isparta’da ticaretine devam ettiğini iddia ederek yetkililerden müdahale istedi: "Engelli çocukların hakkına giren birinin elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşması vicdanıma sığmıyor. Bu kişinin tutuklanmasını ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum."

Kılınç ayrıca, büyük oğlunun psikiyatrik ilaç kullandığını ve ekonomik kısıtlar nedeniyle ailece sosyal yaşama katılmakta zorlandıklarını belirterek yeni mağdurların oluşmaması için şikayetçi oldu.

VEZİR KILINÇ VE OĞULLARI

