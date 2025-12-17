DOLAR
Muğla Yatağan'da Bin Yıllık 'Yağmur Duası' Geleneği

Muğla Yatağan Doğanköy'de bin yıllık 'Yağmur Duası' geleneği, muhtar Durmuş Gök önderliğinde bahar ve kuraklık dönemlerinde 'Domuzdamı Ereni'nde yaşatılıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:44
Muğla Yatağan'da bin yıllık yağmur duası geleneği sürüyor

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Doğanköy Mahallesinde, bin yıllık 'Yağmur Duası' geleneği bahar aylarında ve kuraklık dönemlerinde toplumsal ve kültürel bağları canlı tutmak için uygulanmaya devam ediyor.

Törenin yapılışı ve önemi

Mahallede gerçekleştirilen törenlerin organizasyonunu üstlenen Doğanköy Mahalle Muhtarı Durmuş Gök, ritüelin "Domuzdamı Ereni" olarak bilinen mevkiide yapıldığını belirtti. Gök, muhtarlık görevine dönmesinin ardından atalarından kalan bu uygulamayı yeniden canlandırmak için törenleri organize etmeye başladığını ifade etti.

Muhtar Durmuş Gök törenlerin düzenlenişini şu sözlerle anlattı: "Asırlardır devam eden yağmur duasına kurban kesip dualarla başlıyoruz. Kazanlarla hayır amacıyla pişirilen yemekler köylüler ve gelen davetliler tarafından hep birlikte yenilir. Bu törenlerde büyüklerimizden gördüğümüzü yaşatıyoruz"

Koruma çağrısı: Define kazıları alanı tahrip etti

Gök, törenlerin yapıldığı Erenler mevkiindeki alanların geçmiş yıllarda defineciler tarafından kazılarak tahrip edildiğini vurguladı. Bölgenin yeniden düzenlenmesi ve korunmasının önemine değinen muhtar, yetkililerden destek talep etti.

Yağmur duası uygulaması, hem toplumun dayanışma geleneğini hem de yöresel kültürün kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlıyor; Doğanköy halkı bu geleneği yaşatmak için çaba gösteriyor.

