Bilim Ümraniye: Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi Geleceğe Işık Tutuyor

Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, Bilim Ümraniye çatısında hizmet veriyor

Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi, ücretsiz eğitimleri ve zengin atölye içerikleriyle öğrencileri bilim, teknoloji ve inovasyonla buluşturuyor.

Hedef kitle ve amaç

Merkez, 8-13 yaş arası çocuklara yönelik keşif, üretim ve öğrenme odaklı etkinlikler sunuyor. Bilim Ümraniye programı kapsamında merkez; bilimi günlük yaşamın bir parçası hâline getirmeyi, merak duygusunu geliştirmeyi ve üretmeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

Eğitim ve atölye içerikleri

Merkezdeki eğitimler tamamı ücretsiz olup uygulamalı atölyelerle yürütülüyor. Programlarda uzay ve havacılık, yapay zekâ, robotik, matematik, girişimcilik ve doğa bilimleri gibi pek çok alan yer alıyor.

Teknoloji atölyeleri

Öğrenciler teknoloji atölyelerinde yazılım, kodlama, Arduino, Raspberry Pi, 3D yazıcılar, drone ve görüntü işleme gibi güncel alanlarla tanışıyor ve deney yaparak öğrenme imkânı buluyor.

Tasarım, girişimcilik ve matematik atölyeleri

Tasarım Atölyesi mühendislik ile sanatı birleştirerek üretkenliği teşvik ederken; Girişimcilik Atölyesi gençlere yenilikçi düşünme, proje geliştirme ve fikirlerini hayata geçirme konusunda rehberlik ediyor. Matematik Atölyesi ise sayıları eğlenceli ve interaktif yöntemlerle keşfetmek isteyen öğrenciler için tasarlandı.

Ulaşım ve hizmetler

Hafta sonları yoğun ilgi gören Bilim Merkezi'ne cumartesi ve pazar günleri saat kulesi önünden ücretsiz otobüs servisi sağlanıyor. Servisler sabah 09.30 ve öğlen 12.30 saatlerinde hareket ediyor ve öğrencilerin merkeze ulaşımını kolaylaştırıyor.

Geleceğin mesleklerine hazırlık

Ümraniye Belediyesi’nin bilim ve teknoloji yatırımlarının somut göstergelerinden biri olan merkez, Ümraniye Yapay Zekâ ve İnovasyon Merkezi ile birlikte gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına katkı sunuyor. Bilim Ümraniye, araştırma ve üretmeye teşvik eden yapısıyla Ümraniye'yi bilimle büyüyen bir ilçe vizyonuna taşıyor.

