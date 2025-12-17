DOLAR
Louvre Müzesi'nde Grev Uzadı: Müze İkinci Duyuruya Kadar Kapalı

Louvre çalışanları maaş ve çalışma koşulları talepleriyle başlattıkları grevi oy birliğiyle uzattı; müze ikinci duyuruya kadar ziyarete kapalı kalacak.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:01
Louvre Müzesi'nde Grev Uzadı: Müze İkinci Duyuruya Kadar Kapalı

Louvre Müzesi'nde Grev Uzatma Kararı

Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Louvre Müzesi çalışanları, personele ilişkin maaş ve çalışma şartları şikayetlerini gerekçe göstererek Pazartesi günü başlattıkları grevi oy birliğiyle uzatma kararı aldı. Müze, ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacak.

Grevin seyri ve ziyaretçi etkisi

Müze normalde yerel saatle 09.00'da açılmakta olup, her Salı ziyarete kapalıdır. Pazartesi başlatılan grev nedeniyle müze açılmadı ve bu sabah da kapılarını açmayarak uzatma kararını görüşmek üzere kapalı kaldı. Müzenin açılmaması sonucu sabah erken saatlerde müze önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sendikaların talepleri

Sendikalar, Louvre çalışanlarının aşırı iş yükü altında ve kötü yönetildiğini belirterek; daha fazla personel alımı, maaş artışları ve harcamaların yeniden yönlendirilmesi taleplerini dile getiriyorlar.

Bağlam: Soygun ve yönetim sorgulaması

Louvre, 19 Ekim’de yaşanan ve değeri 88 milyon euro (103,14 milyon dolar) olarak açıklanan kraliyet mücevherleri soygununun ardından eleştiri odağı olmuştu. Müze Müdürü Laurence des Cars, Çarşamba öğleden sonra Fransız Senatosu’nun sorularını yanıtlayacak.

Gelişmelerle ilgili resmi bir açıklama yapılana dek müzenin kapalı kalmaya devam etmesi bekleniyor.

