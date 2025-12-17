Vezirköprü ADSM'de Başhekim Değişimi: Dt. Fuat Kaplan Ayrıldı

Vezirköprü ADSM'de başhekimlikte değişim

Atama süreci ve vekâlet uygulaması

Samsun Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi (ADSM) Başhekimi Dt. Fuat Kaplan, sözleşme süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrıldı.

Edinilen bilgilere göre, Dt. Fuat Kaplan'ın görevden ayrılmasının ardından başhekimlik görevine en kısa sürede yeni bir atama yapılması bekleniyor.

Atama süreci tamamlanana kadar başhekimlik görevini vekâleten Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mevlüt Güven yürütecek.

Konuya ilişkin resmi atamanın ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

VEZİRKÖPRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ