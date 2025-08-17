DOLAR
1 Milyon 25 Bin Aile 'İlk Öğretmenim Ailem' Mobil Uygulamasını Kullanmaya Başladı

Aile Yılı kapsamında geliştirilen İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması Nisan 2025'ten bu yana 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandı.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:49
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile Yılı' kapsamında hayata geçirilen İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulamasının 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Uygulamanın amacı ve kapsamı

Bakan Göktaş, uygulamanın anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmelerine destek olmak, olumlu ebeveynlik tutum ve becerilerini güçlendirmek amacıyla geliştirildiğini ve çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren rehberlik ettiğini belirtti. Uygulama, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgiler sunuyor; ebeveynlere çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmeyi teşvik eden içerikler sağlıyor ve anne ve babalara çocukların gelişimini takip edebilme imkanı veriyor.

İçerik ve hedef kitle

Uygulamada çocuk gelişimi hakkında temel bilgiler, pozitif anne-babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler ve çocuğun gelişim dönemine uygun ailece yapılabilecek aktiviteler yer alıyor. Ayrıca bebek bekleyen ailelere yönelik doğuma hazırlık, gebelik dönemi, günlük yaşam ve psikolojik değişimler gibi bilgilendirici içerikler sunuluyor.

Uzman desteği ve baba bölümü

Uygulamada babalar için özel bir bölüm bulunduğunu vurgulayan Göktaş, ailelerin uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabildiğini aktardı.

Erişim, veri kullanımı ve kullanım istatistikleri

GSM operatörleriyle yapılan anlaşma kapsamında kullanıcılar uygulamayı kullanırken internet paketlerinden herhangi bir harcama yapmıyor. Göktaş, uygulamanın hizmete girdiği Nisan 2025'ten bugüne yoğun ilgi gördüğünü ve 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını ifade etti.

Doğum yardımı başvurusu ve ödeme takibi

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen doğum yardımlarından faydalanmak isteyen ailelerin başvurularını İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması üzerinden yapabildiğini, başvurusu onaylanan ailelerin ödeme bilgisine yine uygulama aracılığıyla ulaşabildiğini söyledi.

Uygulamaya erişim

İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

