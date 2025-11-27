Erzincan’da Yılın İlk Kuzuları Doğdu — Üreticilerin Umudu Tazelendi

Erzincan’da Yılın İlk Kuzuları Doğdu

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde hayvancılıkla geçimini sürdüren üreticiler, yılın ilk kuzularının dünyaya gelmesiyle umutlandı.

Üretici Adem Şimşek: Sezonun müjdecisi

Adem Şimşek, sezonun ilk doğumlarının gerçekleştiğini belirterek yeni yılın bereketli başladığını söyledi.

"Bugünlerde doğan kuzular bizim için yeni sezonun müjdecisi. Yaptığımız tüm masraflara rağmen elimizde kalan en büyük kazanç kuzular oluyor. Her yeni doğum, üreticinin yüzünü güldürüyor"

Şimşek, yeni doğumların bereket getirmesini temenni ederek tüm üreticilere verimli ve sorunsuz bir sezon diledi.

ERZİNCAN’DA YILIN İLK KUZULARI DOĞDU: ÜRETİCİLERİN UMUDU TAZELENDİ