Erzincan’da Yılın İlk Kuzuları Doğdu — Üreticilerin Umudu Tazelendi

Erzincan'ın Tercan ilçesi Kargın beldesinde yılın ilk kuzuları doğdu; üretici Adem Şimşek, yeni sezonun bereketli başladığını ve kuzu gelirinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 06:26
Erzincan’da Yılın İlk Kuzuları Doğdu — Üreticilerin Umudu Tazelendi

Erzincan’da Yılın İlk Kuzuları Doğdu

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde hayvancılıkla geçimini sürdüren üreticiler, yılın ilk kuzularının dünyaya gelmesiyle umutlandı.

Üretici Adem Şimşek: Sezonun müjdecisi

Adem Şimşek, sezonun ilk doğumlarının gerçekleştiğini belirterek yeni yılın bereketli başladığını söyledi.

"Bugünlerde doğan kuzular bizim için yeni sezonun müjdecisi. Yaptığımız tüm masraflara rağmen elimizde kalan en büyük kazanç kuzular oluyor. Her yeni doğum, üreticinin yüzünü güldürüyor"

Şimşek, yeni doğumların bereket getirmesini temenni ederek tüm üreticilere verimli ve sorunsuz bir sezon diledi.

ERZİNCAN’DA YILIN İLK KUZULARI DOĞDU: ÜRETİCİLERİN UMUDU TAZELENDİ

ERZİNCAN’DA YILIN İLK KUZULARI DOĞDU: ÜRETİCİLERİN UMUDU TAZELENDİ

ERZİNCAN’DA YILIN İLK KUZULARI DOĞDU: ÜRETİCİLERİN UMUDU TAZELENDİ

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Şüpheli 29 Yaşındaki Rahmanullah Lakanwal
2
Lüleburgaz’da Semt Pazarı Denetimi: Etiket ve Hijyen Kontrolleri
3
Akra'da asker alımı izdihamı: 6 ölü, 22 yaralı
4
Zafer Sırakaya Aydın'da: "Gazze'nin Hesabını Vermeye Mukellefiz"
5
Göç ve Diaspora Vakfı'ndan Suriye Raporları: Eğitim ve Yeniden Yapılanma
6
Erzincan’da 'Şemsiyeli Sokak' İnönü Mahallesi’nde İlgi Odağı

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti