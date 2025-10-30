Çorum'da Ev Yangını: Aynı Aileden 7 Kişi Dumandan Etkilendi

Çorum'da bir ev yangınında aynı aileden 7 kişi dumandan etkilendi; 4 kişi hastaneye kaldırıldı, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 23:36
Olay ve müdahale

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi Çoraklık 53. Sokak'ta bulunan Mehmet B.'ye ait evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahibi Mehmet B. (48) ile Serpil B. (51), Sümbül B., Medet B. (53), Şenel B., Ayaz B. (11) ve Ali B. (13), yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışırken dumandan etkilendi. Toplam 7 kişi ambulansta ilk müdahaleye alındı.

Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapılan Mehmet, Serpil, Medet ve Sümbül B., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer üç kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.

Olay sırasında bir itfaiye eri, yanan evin içinde bulduğu Türk bayrağını evden çıkararak ailenin yakınlarına teslim etti.

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları Başlıyor — 6.750 TL'den Taksitler ve Şartlar