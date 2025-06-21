10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Kampanya ile Ev Sahibi Olma Hayali Gerçek Oluyor!

Artan konut fiyatları ve yüksek kredi faizleri, pek çok aile için ev sahibi olma hayalini zorlaştırmışken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan yeni kampanya, dar ve orta gelirli aileler için umut ışığı oldu. Bu dev proje, sadece 10.000 TL'lik başlangıç ödemesi ile 2+1 ve 3+1 konutlara erişim imkanı sunuyor.

10.000 TL Taksitlerle Ev Sahibi Olma Şansı!

Ev sahibi olmanın önündeki en büyük engel olarak görülen yüksek peşinat zorunluluğu, bu kampanya ile ortadan kaldırıldı. Vatandaşlar, yalnızca 10.000 TL’lik bir başlangıç ödemesi yaparak, düzenlenecek kura çekilişine katılma hakkına sahip olacaklar.

TOKİ, bu kampanya ile konutların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedefliyor. Bu nedenle belirli katılım şartları mevcut; hane halkı gelirinin TOKİ tarafından belirlenen üst sınırı aşmaması ve daha önce TOKİ aracılığıyla konut satın almamış olunması gerekiyor. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden veya TOKİ’nin yetkilendirdiği banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

TOKİ Konutları Hangi İllerde İnşa Edilecek?

TOKİ, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşacak yeni projelerin hangi şehirlerde ve bölgelerde inşa edileceğine dair detayları önümüzdeki günlerde resmi internet sitesi (toki.gov.tr) üzerinden paylaşacak. Türkiye genelindeki mevcut konut satışları da devam ediyor. Örneğin, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde yer alan 33 adet konut satışa sunulmuş durumda:

2+1 daireler: 513.583 TL peşinat ve 120 ay vade ile aylık 12.840 TL taksitle satışta.

peşinat ve 120 ay vade ile aylık taksitle satışta. 3+1 daireler: 645.686 TL peşinat ve 120 ay vade ile aylık 16.142 TL taksitle alıcılarını bekliyor.

Bu büyük kampanya için taleplerin yoğun olması bekleniyor. Ev sahibi olma hedefindekilere bol şans!