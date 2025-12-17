DOLAR
Yüreğir Kreşlerinde Yerli Malı Haftası Coşkusu

Yüreğir Belediyesi kreşlerinde 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında miniklere yerli üretim ve tüketimin önemi anlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:34
Yüreğir Belediyesine bağlı kreşlerde, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi. Yerli üretimin ve tüketimin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerde minik öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.

Kreşlerde düzenlenen programlarda çocuklara yerli ürünler tanıtılarak, yerli malı kullanmanın ülke ekonomisine katkısı anlatıldı. Öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hazırlanan etkinlikler ve paylaşımlarla Yerli Malı Haftası’nı coşku içinde kutladı.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Çocuklarımıza küçük yaşta yerli üretim bilinci kazandırmayı önemsiyoruz. Kreşlerimizde bu anlayışla düzenlediğimiz etkinliklerle geleceğe daha bilinçli nesiller yetiştiriyoruz" dedi.

