Sağlık-Sen Anaokulu Ankara'da Sağlık Profesyonellerinden Tam Not

Sağlık-Sen'in Ankara'daki anaokulu, dil, manevi değerler ve robotik kodlama eğitimleriyle sağlık çalışanlarından tam not aldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:00
Sağlık-Sen, Ankara’da açtığı anaokulu ile sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin önemli bir ihtiyacına cevap veriyor. Etlik Şehir Hastanesi, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve GATA Hastanesi gibi kurumlara yakın konumda hizmet veren Sağlık-Sen Anaokulu, sağlık profesyonellerinin en çok tercih ettiği kreşlerden biri oldu.

Eğitim Programı ve Yaklaşım

Sağlık-Sen Anaokulu, dil eğitimi, manevi değerler eğitimi ve robotik kodlama eğitimi ile çocukların bilgi ve becerilerini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim politikası benimsiyor. Okulun sunduğu programlar, özellikle çalışan anne-babaların beklentilerini karşılayacak şekilde planlandı.

Velilerden Tam Not

Sağlık ve sosyal hizmet profesyonelleri, verilen eğitimin kalitesi ve çocuklarının mutluluğuna dikkat çekti. Çalışan anne-babalar için kreşin önemine vurgu yapan bir veli, "Böyle bir kreş keşke diyoruz daha önce açılsaydı. Çünkü kızımı ben sabah okula bırakırken gerçekten çok mutlu bir şekilde bırakıyorum. Aynı şekilde zor bir şekilde alıyorum akşam dönerken. Çünkü gerçekten çok seviyor" dedi.

Bir diğer veli ise eğitimin yoğunluğuna ve çeşitliliğine dikkati çekerek, "Eğitim olarak içerik çok dolu. Müfredat dolu dolu. İngilizce ve Fransızca eğitimi alıyor. Manevi değerler eğitimi alıyor. Robotik Kodlama eğitimi alıyor oğlum. Robotik Kodlama eğitimiyle zaten teknolojiye olan ilgisi daha da arttı ve günümüz şartlarına uygun bir şekilde paralelde ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

