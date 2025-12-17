UKABDER Afrika’da Tarihi Rekor: Çad’da 9 Dev Eseri Tek Seferde Hizmete Açıyor

Merkezi İstanbul Gaziosmanpaşa’da bulunan Uluslararası Kardeşlik Seferberliği İnsani Yardım Derneği (UKABDER), Çad’da 19-30 Ocak tarihlerinde bölgeye çıkarma yaparak 9 kalıcı eseri aynı anda hizmete açacak. Derneğin düzenleyeceği bu organizasyon, Afrika’da tek seferde gerçekleştirilen en kapsamlı açılışlardan biri olarak kayda geçiyor.

Sadece yardım değil, kalıcı kalkınma hamlesi

UKABDER Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uğur projelerin seçiminde bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaç haritasına göre hareket edildiğini vurguladı. Uğur, "Afrika’da bugüne kadar tek seferde yapılmış en büyük açılışlardan birini gerçekleştireceğiz. Amacımız günü kurtarmak değil; atölyelerle istihdam sağlamak, hastane ile hasta tedavi etmek, okullarla cehaletle savaşmak ve camilerle manevi köprüler kurmaktır. Bu 9 eser, Türk halkının cömertliğinin Afrika’daki kalıcı mührüdür" ifadelerini kullandı.

Tek seferde açılacak 9 dev eser ve hizmet alanları

Dernek yetkilileri, açılışları yapılacak eserlerin bölgeye sağlayacağı katkıları şöyle sıraladı:

Hazreti Eyüp Hastanesi: Bölgedeki en hayati yatırımlardan biri olan hastane, modern tıbbi imkanlara erişimi olmayan binlerce insana şifa kapısı olacak; özellikle katarakt, sıtma ve anne-çocuk sağlığı alanlarında hizmet verecek.

Hazreti Nuh Marangoz Atölyesi: Çadlı gençlere mobilyacılık ve ahşap ustalığı öğreterek meslek sahibi olmaları sağlanacak.

Hazreti İdris Dikiş Atölyesi: Bölge kadınlarına terzilik eğitimi verilecek ve üretim teşvik edilecek.

Rabiat’ül Adeviyye Dikiş Atölyesi: Kadın istihdamına yönelik ikinci büyük hamle olarak yüzlerce kadının aile bütçesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Dar’ül İhsan Umut Evi: Sokakta kalan veya korunmaya muhtaç yetim çocuklar için inşa edilen umut evi, çocuklara güvenli barınma ve rehabilitasyon imkanı sunacak. Bu umut evinde yaklaşık 40 yetim konaklayacak.

Dar’üs Selam Sevgi Evi: Yetimlerin aile sıcaklığında büyümesi için tasarlanan merkez, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyerek hem okul hem de medrese eğitimi almalarını sağlayacak. Bu umut evinde yaklaşık 100 yetim konaklayacak.

Bokoro iki sınıf ilavesi: Eğitim altyapısının yetersiz olduğu Bokoro bölgesinde, daha önce dernek tarafından inşa edilen okula ek sınıflar kazandırılarak öğrencilerin daha sağlıklı şartlarda eğitim görmesi sağlanacak.

Nasrullah Camii: Bölge halkının ibadet ve eğitim ihtiyacını karşılayacak; aynı zamanda sosyal bir toplanma merkezi olarak işlev görecek.

Bilal-i Habeşi Camii: Bölgenin manevi iklimine katkı sağlayacak kalıcı bir eser olarak yükseliyor.

Türkiye’nin iyilik eli Çad’da

UKABDER’in bu rekor açılış seferberliği, binaların hizmete girmesinin ötesinde Türkiye ile Çad arasındaki kardeşlik bağlarının güçlenmesi anlamına geliyor. Ocak ayındaki organizasyonda gönüllüler, açılışların yanı sıra sünnet organizasyonları, katarakt ameliyatları ve gıda dağıtımları ile de bölge halkının yanında olacak.

Dernek gönüllülerinden Emre Özdemir projelere ilişkin, "Biz tamamen gönüllü olarak bu seferberliğe katıldık, mazlum bir kardeşimiz için faydalı olabilir miyiz derken binlerce mazluma ulaşıyoruz. Tüm kardeşlerimizi bu kardeşlik seferberliğine davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

