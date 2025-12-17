DOLAR
Gaziantep'te Jandarmadan Kumar Operasyonu: 9 Kişi Suçüstü Yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma operasyonunda 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı, uyuşturucu ve kumar ekipmanları ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:36
Nizip'te iş yerine düzenlenen baskında deliller ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen denetimde, Nizip ilçesinde bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. Operasyon sırasında 9 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda 2 gram kubar esrar, 2 adet slot makinesi, 2 deste iskambil kağıdı ve 45 bin 155 TL nakit para ele geçirildi.

Kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca, M.T. ve M.S. hakkında 'Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.

