Bursa'da Kuyumculara Şok: 82 İşletmeye 16 milyon 400 bin lira Ceza

Denetimler sonucu ağır idari yaptırımlar

Bursa Ticaret İl Müdürlüğü, Kuyum Ticareti ve emlak sektörlerinde yaptığı denetimlerle dikkat çeken sonuçlar açıkladı. İl müdürlüğü, şikayetler veya rutin kontroller çerçevesinde Ticaret Bakanlığı koordinesinde denetimleri sene başından itibaren aralıksız sürdürdü.

İsmail Aslanlar başkanlığındaki ekipler, kuyumcularda Kuyum Ticareti Yetki Belgesi varlığını ve işletme adreslerinin doğruluğunu titizlikle kontrol etti. Gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgeleri iptal ediliyor.

Detaylar ve uygulanan cezalar

Yetkililer tarafından verilen bilgilere göre, 2025 yılı başından bugüne kadar gerçekleştirilen denetimler sonucunda; 168 emlakçıya toplam 15 milyon 130 bin 274 lira, 82 kuyumcuya toplam 16 milyon 400 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 5 bin 653 market, kafe, restoran, lokanta gibi işletmede 1 milyon 327 bin 529 ürün denetlendi. Marketlerde yapılan künye denetiminde 254 yaş sebze ve meyve künyesinde aykırılık tespit edilmesi üzerine 12 milyon 309 bin 768 lira ve bu kapsamda toplamda 22 milyon 520 bin 77 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda ise 67 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildi.

Aslanlar, "Gerektiğinde aykırı davranan işletmelerin yetki belgelerini de iptal ediyoruz." ifadelerini kullanarak denetimlerin devam edeceğini vurguladı. Ayrıca bu tutanaklara Bakanlık tarafından kesilen haksız fiyat artışı cezaları ve diğer cezaların dahil olmadığı belirtildi.

Yetkililer, tüketici haklarını korumaya yönelik denetimlerin sürdürüleceğini ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını bildirdi.

BURSA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ, KUYUMCU VE EMLAK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERE YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRDİ. BURSA'DA SENE BAŞINDAN BUGÜNE KADAR 168 EMLAKÇIYA 15 MİLYON 130 BİN 274 LİRA, 82 KUYUMCUYA İSE 16 MİLYON 400 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.