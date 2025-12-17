DOLAR
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti kuruldu; Mustafa Armutcu başkanlığındaki yönetim Vali Selçuk Aslan ve Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:21
Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Kuruldu — Mustafa Armutcu Başkan

Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti kuruldu

Yeni yönetim görev dağılımını açıkladı, üst düzey ziyaretler gerçekleştirildi

Düzce’deki yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan gazetecilerin bir araya gelmesiyle Düzce Çalışan Gazeteciler Cemiyeti (DÇGC) kuruldu.

Yönetim şu isimlerden oluştu: Mustafa Armutcu (Başkan), Atilla Keskin (Başkan Yardımcısı), Tezcan Solmaz (Genel Sekreter), Cahit Üstüner (Sayman). Yönetim kurulunda ise Tuncay Türkgülü, Levent Öztürk ve Kenan Işık yer aldı.

Cemiyet yönetimi ilk ziyaretini Düzce Valisi Selçuk Aslan'a yaptı ve cemiyetin amaç ile hedefleri aktarıldı. Vali Aslan, Düzce basınının en geniş şekilde temsil edildiği DÇGC yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ardından yönetim, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü ziyaret ederek tebriklerini iletti; ziyaret sohbet havasında sürdü.

