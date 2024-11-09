DOLAR
34,38 -0,03%
EURO
36,84 0,01%
ALTIN
2.969,82 0,01%
BITCOIN
2.630.291,38 0,09%

10. Anadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu

10. Anadolu Medya Ödülleri kazananları açıklandı, ödüller başarılı medya kuruluşlarına ve isimlere verildi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 11:53
10. Anadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu

Anadolu Medya Ödülleri 2023'te Kazananlar Açıklandı

Anadolu Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, alanda başarılı gazetecilerin yer aldığı jüri, yerel ve ulusal medyada ödüle değer görülen isimleri belirledi.

Ödül Töreni Yıl Sonunda

Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, “Son 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ödülleri takdim etti. Yine Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurmaları halinde ödüller, yıl sonunda düzenleyeceğimiz bir törenle sahiplerini bulacak.” ifadelerini kullandı.

Ödül Kazananları

Jüri değerlendirmeleri sonucunda şöylesi başarılı isimler ödüle layık görüldü:

  • Yılın Televizyonu: CNN Türk
  • Yılın Dizisi: Mehmet Fetihler Sultanı, TRT 1
  • Yılın İnternet Haber Sitesi: yeniakit.com.tr
  • Yılın Sporuna Katkı: Bein Sport
  • Yılın Yerel Televizyonu: TV Kayseri
  • Yılın Yerel Radyosu: Jest Fm
  • Yılın Radyosu ve Programcısı: Radyo 7 - Talha Bora Öğe
  • Yılın Haber Spikeri (Erkek): Kaan Yakuphan, 24 TV
  • Yılın Haber Spikeri (Kadın): Zehra Küçükdalak, NTV
  • Yılın Moderatörü: Kübra Par, tv100
  • Yılın Köşe Yazarı: Yücel Koç, Türkiye Gazetesi
  • Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ayan, HT Spor
  • Yılın Yerel İnternet Sitesi: Bilecikhaber.com - Mücahit Erdal
  • Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi
  • Yılın Ankara Temsilcisi: Ahmet Ergen, NTV
  • Yılın Yerel Gazetesi: Ankara Ulus Gazetesi
  • Yılların Gazetesi: 101 Yıldır Aralıksız Yayın Yapan Bartın Gazetesi - Esen Aliş
  • Yılın Muhabiri: Fulya Öztürk, CNNTürk
  • Yılın Kültür Kanalı: VAV TV
  • Yılın Televizyon Programı: Enine Boyuna, TRT1
  • Yılın Spor Programı: Kontra, Global TV
  • Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Kadir Yıldız, Türkgün Gazetesi
  • Yılın Ulusal İnternet Sitesi: www.yeniakit.com.tr
  • Türk Sporuna Katkı nedeniyle Yılın Hizmet Ödülü: Bein Sport
  • Jüri Özel Ödülü: 'No Escape; Voices from Rafah' Belgeseli - TRT World Muhabiri Nizar Sadawi
  • Jüri Özel Ödülü: Hind Khodary, Al Jazeera Muhabiri

Jüri Üyeleri

10. Anadolu Medya Ödülleri, şu isimlerden oluşan jüri tarafından belirlendi:

  • Yavuz Donat - Sabah Gazetesi Yazarı
  • Zahit Akman - Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni
  • Deniz Gürel - TV100 Genel Yayın Yönetmeni
  • Nazlı Çelik - Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni
  • Murat Çiçek - Türk Medya İcra Kurulu Başkanı
  • Taha Dağlı - Haber Global Genel Yayın Yönetmeni

İLGİLİ HABERLER

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Deprem Konutlarının Anahtarı Sahiplerine Verildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nda Tam Üye Olacak"
3
Bakü'deki Dev Azerbaycan Bayrağı, Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi
4
Belçika Büyükelçisi Van de Velde: Türkiye-AB İlişkilerini Geliştirmek Önceliğimiz
5
Gazze'nin Kuzeyinde Binlerce Filistinli İnsani ve Tıbbi Bakımdan Mahrum
6
Mengen Ormanları Sonbaharın Renkleriyle Büyülüyor
7
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Bir Evi Tanksavarla Vurdu, Bir Filistinli Hayatını Kaybetti

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak