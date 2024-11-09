10. Anadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu

Anadolu Medya Ödülleri 2023'te Kazananlar Açıklandı
Anadolu Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, alanda başarılı gazetecilerin yer aldığı jüri, yerel ve ulusal medyada ödüle değer görülen isimleri belirledi.
Ödül Töreni Yıl Sonunda
Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, “Son 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ödülleri takdim etti. Yine Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurmaları halinde ödüller, yıl sonunda düzenleyeceğimiz bir törenle sahiplerini bulacak.” ifadelerini kullandı.
Ödül Kazananları
Jüri değerlendirmeleri sonucunda şöylesi başarılı isimler ödüle layık görüldü:
- Yılın Televizyonu: CNN Türk
- Yılın Dizisi: Mehmet Fetihler Sultanı, TRT 1
- Yılın İnternet Haber Sitesi: yeniakit.com.tr
- Yılın Sporuna Katkı: Bein Sport
- Yılın Yerel Televizyonu: TV Kayseri
- Yılın Yerel Radyosu: Jest Fm
- Yılın Radyosu ve Programcısı: Radyo 7 - Talha Bora Öğe
- Yılın Haber Spikeri (Erkek): Kaan Yakuphan, 24 TV
- Yılın Haber Spikeri (Kadın): Zehra Küçükdalak, NTV
- Yılın Moderatörü: Kübra Par, tv100
- Yılın Köşe Yazarı: Yücel Koç, Türkiye Gazetesi
- Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ayan, HT Spor
- Yılın Yerel İnternet Sitesi: Bilecikhaber.com - Mücahit Erdal
- Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi
- Yılın Ankara Temsilcisi: Ahmet Ergen, NTV
- Yılın Yerel Gazetesi: Ankara Ulus Gazetesi
- Yılların Gazetesi: 101 Yıldır Aralıksız Yayın Yapan Bartın Gazetesi - Esen Aliş
- Yılın Muhabiri: Fulya Öztürk, CNNTürk
- Yılın Kültür Kanalı: VAV TV
- Yılın Televizyon Programı: Enine Boyuna, TRT1
- Yılın Spor Programı: Kontra, Global TV
- Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Kadir Yıldız, Türkgün Gazetesi
- Yılın Ulusal İnternet Sitesi: www.yeniakit.com.tr
- Türk Sporuna Katkı nedeniyle Yılın Hizmet Ödülü: Bein Sport
- Jüri Özel Ödülü: 'No Escape; Voices from Rafah' Belgeseli - TRT World Muhabiri Nizar Sadawi
- Jüri Özel Ödülü: Hind Khodary, Al Jazeera Muhabiri
Jüri Üyeleri
10. Anadolu Medya Ödülleri, şu isimlerden oluşan jüri tarafından belirlendi:
- Yavuz Donat - Sabah Gazetesi Yazarı
- Zahit Akman - Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni
- Deniz Gürel - TV100 Genel Yayın Yönetmeni
- Nazlı Çelik - Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni
- Murat Çiçek - Türk Medya İcra Kurulu Başkanı
- Taha Dağlı - Haber Global Genel Yayın Yönetmeni