10. Anadolu Medya Ödülleri Sahiplerini Buldu

Anadolu Medya Ödülleri 2023'te Kazananlar Açıklandı

Anadolu Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, alanda başarılı gazetecilerin yer aldığı jüri, yerel ve ulusal medyada ödüle değer görülen isimleri belirledi.

Ödül Töreni Yıl Sonunda

Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, “Son 4 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ödülleri takdim etti. Yine Cumhurbaşkanımızın da tensip buyurmaları halinde ödüller, yıl sonunda düzenleyeceğimiz bir törenle sahiplerini bulacak.” ifadelerini kullandı.

Ödül Kazananları

Jüri değerlendirmeleri sonucunda şöylesi başarılı isimler ödüle layık görüldü:

Yılın Televizyonu: CNN Türk

CNN Türk Yılın Dizisi: Mehmet Fetihler Sultanı, TRT 1

Mehmet Fetihler Sultanı, TRT 1 Yılın İnternet Haber Sitesi: yeniakit.com.tr

yeniakit.com.tr Yılın Sporuna Katkı: Bein Sport

Bein Sport Yılın Yerel Televizyonu: TV Kayseri

TV Kayseri Yılın Yerel Radyosu: Jest Fm

Jest Fm Yılın Radyosu ve Programcısı: Radyo 7 - Talha Bora Öğe

Radyo 7 - Talha Bora Öğe Yılın Haber Spikeri (Erkek): Kaan Yakuphan, 24 TV

Kaan Yakuphan, 24 TV Yılın Haber Spikeri (Kadın): Zehra Küçükdalak, NTV

Zehra Küçükdalak, NTV Yılın Moderatörü: Kübra Par, tv100

Kübra Par, tv100 Yılın Köşe Yazarı: Yücel Koç, Türkiye Gazetesi

Yücel Koç, Türkiye Gazetesi Yılın TV Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Ayan, HT Spor

Mehmet Ayan, HT Spor Yılın Yerel İnternet Sitesi: Bilecikhaber.com - Mücahit Erdal

Bilecikhaber.com - Mücahit Erdal Yılın Gazete Genel Yayın Yönetmeni: Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi

Hüseyin Likoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Yılın Ankara Temsilcisi: Ahmet Ergen, NTV

Ahmet Ergen, NTV Yılın Yerel Gazetesi: Ankara Ulus Gazetesi

Ankara Ulus Gazetesi Yılların Gazetesi: 101 Yıldır Aralıksız Yayın Yapan Bartın Gazetesi - Esen Aliş

101 Yıldır Aralıksız Yayın Yapan Bartın Gazetesi - Esen Aliş Yılın Muhabiri: Fulya Öztürk, CNNTürk

Fulya Öztürk, CNNTürk Yılın Kültür Kanalı: VAV TV

VAV TV Yılın Televizyon Programı: Enine Boyuna, TRT1

Enine Boyuna, TRT1 Yılın Spor Programı: Kontra, Global TV

Kontra, Global TV Yılın Gazete Ankara Temsilcisi: Kadir Yıldız, Türkgün Gazetesi

Kadir Yıldız, Türkgün Gazetesi Yılın Ulusal İnternet Sitesi: www.yeniakit.com.tr

www.yeniakit.com.tr Türk Sporuna Katkı nedeniyle Yılın Hizmet Ödülü: Bein Sport

Bein Sport Jüri Özel Ödülü: 'No Escape; Voices from Rafah' Belgeseli - TRT World Muhabiri Nizar Sadawi

'No Escape; Voices from Rafah' Belgeseli - TRT World Muhabiri Nizar Sadawi Jüri Özel Ödülü: Hind Khodary, Al Jazeera Muhabiri

Jüri Üyeleri

10. Anadolu Medya Ödülleri, şu isimlerden oluşan jüri tarafından belirlendi: